 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

МИД Индии опроверг сообщения об отправке оружия на Украину

Сюжет
Военная операция на Украине
Reuters утверждал, что Украина закупает производящиеся в Индии боеприпасы через европейские страны. Нью-Дели опровергал сообщения о поставках оружия в зону конфликта и сообщал о приверженности мирному урегулированию
Фото: mrinalpal / Fotodom / Shutterstock
Фото: mrinalpal / Fotodom / Shutterstock

МИД Индии назвал «спекуляцией» сообщение агентства Reuters о перенаправлении индийского оборонного экспорта на Украину.

«Мы ознакомились с текстом агентства Reuters. Он спекулятивен и вводит в заблуждение. Он подразумевает нарушения со стороны Индии, которых нет, и, следовательно, является неточным и вредоносным», — заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвал (цитата по ТАСС).

Ранее Reuters со ссылкой на представителей предприятий, а также одиннадцать европейских и индийских чиновников сообщил, что европейские страны закупают у индийских оборонных компаний артиллерийские снаряды, которые впоследствии переправляют на Украину. По словам собеседников агентства, Россия в курсе этой схемы и Москва поднимала этот вопрос как минимум дважды, в том числе на июльской встрече главы российского МИДа Сергея Лаврова с индийским коллегой.

Reuters раскрыл схемы поставок боеприпасов из Индии на Украину
Политика
Солдаты индийской армии на учениях в Нью-Дели

О закупках в Индии боеприпасов для Украины и последующей транспортировке их через третье государство ЕС ранее также писала The Economic Times со ссылкой на источники. По ее информации, в январе индийские органы безопасности начали расследование по этому поводу. МИД Индии тогда тоже опровергал отправку артиллерийских снарядов на Украину.

Россия осуждает военную помощь Украине. В Москве подчеркивают, что это затянет конфликт и не изменит его исхода. По мнению российских властей, поставляя оружие Киеву, третьи страны становятся сторонами конфликта.

В августе Нарендра Моди посетил Киев и заверил Зеленского, что «лично готов играть любую роль в качестве друга, чтобы помочь достичь мира». До этого, в июле, индийский премьер встречался с Владимиром Путиным в Москве и заявлял, что «решение не может быть посредством войны» и что нужен диалог.

Силовики задержали Владислава Бакальчука

Песков объяснил возвращение Кремля на YouTube

New York Times рассказала, как Израилю удалось взорвать гаджеты «Хезболлы»

Дональд Трамп расплатился биткоином за бургеры. Видео

Российские кардиологи представили уникальный метод сохранения донорского сердца

ФСБ накрыла канал переправки африканцев в ЕС через Россию

Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива

Власти предложили убрать гольф, чирлидинг и массаж из уроков физкультуры

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Индия Украина боеприпасы
Материалы по теме
Reuters раскрыл схемы поставок боеприпасов из Индии на Украину
Политика
The Hindu узнал об отказе Индии вводить санкции против RT по просьбе США
Политика
Индия сообщила об увольнении 45 своих граждан из российской армии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 20 сентября
EUR ЦБ: 103,25 (+1,21) Инвестиции, 17:32 Курс доллара на 20 сентября
USD ЦБ: 92,7 (+1,03) Инвестиции, 17:32
Володин предупредил о ядерной войне из-за позиции Европарламента по КиевуПолитика, 18:30
В Россию приехал уникальный Toyota Highlander с новым именем и салономАвто, 18:23
Онлайн-детектив раскрыл кражу $250 млн в биткоине. Преступников задержалиКрипто, 18:18
«Сибирь» выиграла четвертый матч подряд в КХЛСпорт, 18:15
Суд закрыл для СМИ заседание о продлении ареста бывшему заму ШойгуПолитика, 18:03
Матвиенко исключила принуждение женщин к родам после запрета чайлдфриПолитика, 17:58
В Минспорте Татарстана оценили проект школы Загитовой как «недешевый»Спорт, 17:53
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
ЦАХАЛ утвердила планы войны на северном фронте с ЛиваномПолитика, 17:50
ЦБ поднял официальный курс евро выше ₽103 впервые с октября 2023 годаИнвестиции, 17:49
Жену главреда «Новой газеты. Европа» приговорили к условному срокуОбщество, 17:43
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 17:41
США ввели санкции против Международного расчетного банка и Тимер БанкаФинансы, 17:40
ВМС США опубликовали план подготовки к войне с Китаем в 2027 годуПолитика, 17:36
Акции «Аэрофлота» с 20 сентября будут включены в индекс Мосбиржи 10Пресс-релиз, 17:27