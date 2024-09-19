МИД Индии опроверг сообщения об отправке оружия на Украину
МИД Индии назвал «спекуляцией» сообщение агентства Reuters о перенаправлении индийского оборонного экспорта на Украину.
«Мы ознакомились с текстом агентства Reuters. Он спекулятивен и вводит в заблуждение. Он подразумевает нарушения со стороны Индии, которых нет, и, следовательно, является неточным и вредоносным», — заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвал (цитата по ТАСС).
Ранее Reuters со ссылкой на представителей предприятий, а также одиннадцать европейских и индийских чиновников сообщил, что европейские страны закупают у индийских оборонных компаний артиллерийские снаряды, которые впоследствии переправляют на Украину. По словам собеседников агентства, Россия в курсе этой схемы и Москва поднимала этот вопрос как минимум дважды, в том числе на июльской встрече главы российского МИДа Сергея Лаврова с индийским коллегой.
О закупках в Индии боеприпасов для Украины и последующей транспортировке их через третье государство ЕС ранее также писала The Economic Times со ссылкой на источники. По ее информации, в январе индийские органы безопасности начали расследование по этому поводу. МИД Индии тогда тоже опровергал отправку артиллерийских снарядов на Украину.
Россия осуждает военную помощь Украине. В Москве подчеркивают, что это затянет конфликт и не изменит его исхода. По мнению российских властей, поставляя оружие Киеву, третьи страны становятся сторонами конфликта.
В августе Нарендра Моди посетил Киев и заверил Зеленского, что «лично готов играть любую роль в качестве друга, чтобы помочь достичь мира». До этого, в июле, индийский премьер встречался с Владимиром Путиным в Москве и заявлял, что «решение не может быть посредством войны» и что нужен диалог.
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