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Военная операция на Украине ,  
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Один из крупнейших производителей чипов России сообщил об атаке на завод

Один из крупнейших производителей чипов «Кремний Эл» сообщил об атаке на завод
Сюжет
Военная операция на Украине
Производитель чипов «Группа Кремний Эл» ликвидирует последствия взрывов и пожаров в результате атаки ВСУ, выпуск изделий электронной техники остановлен. 20 октября власти сообщали о попадании дрона в нежилое здание
Здание завода &laquo;Кремний Эл&raquo;, Брянск
Здание завода «Кремний Эл», Брянск (Фото: Ярослав Росинов / ТАСС)

На предприятии «Группа Кремний Эл» в Брянской области нарушено энергоснабжение и прерваны производственные цепочки из-за ночной террористической атаки, сообщает руководство предприятия. «Кремний Эл» — одно из крупнейших предприятий в сфере микроэлектроники в России.

«В результате ночной террористической атаки на производственные и административные корпуса завода нарушено энергоснабжение, нанесен ущерб объектам обеспечения спецэнергетикой, прерваны технологические производственные цепочки. Коллектив завода сплотился как никогда — все в силу своих возможностей участвуют в ликвидации последствий взрывов и пожаров», — говорится в сообщении.

Ситуацию прокомментировал генеральный директор предприятия Олег Данцев, заявивший, что основной задачей является «скорейшее возобновление производства изделий электронной техники». Сейчас строители проводят экспертизу возможности восстановления разрушений.

АО «Группа Кремний Эл» — одно из крупнейших предприятий микроэлектроники России, которое поставляет свою продукцию 815 компаниям. В частности, завод выпускает современные чипы, силовые модули и диоды, занимается обработкой металлов и термопласта. Штат предприятия превышает 1,7 тыс. человек. По итогам 2021 года выручка АО «Группа Кремний Эл» составила 3,9 млрд руб.

В ночь на 21 октября в Брянской области сбили четыре украинских беспилотника. О массированной атаке дронов Минобороны России сообщало и накануне. По данным ведомства, в ночь на 20 октября были перехвачены 110 украинских дронов, в том числе шесть — над Брянской областью.

Днем ранее в регионе сбили 16 БПЛА. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что один беспилотник врезался в нежилое здание. По его словам, пострадавших не было.

После начала военной операции на Украине Брянская область регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов. С 10 августа в регионе действует режим КТО.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Брянская область атака беспилотники пожары взрывы чипы
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