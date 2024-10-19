В Минобороны сообщили о 16 сбитых над российскими регионами дронах
В ночь на 19 октября в российских регионах сбили 16 украинских беспилотников, сообщила пресс-служба Минобороны.
В Брянской области уничтожили 13 дронов. Два беспилотника сбили над Ростовской областью, еще один — над Белгородской.
Попытки атак с помощью БПЛА со стороны украинской армии фиксировали с 00:00 до 06:00 мск, добавили в ведомстве.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о массированной атаке украинских дронов на регион. По его словам, силы противовоздушной обороны перехватили в области семь БПЛА. В результате падения обломков одного из беспилотников на чердаке нежилого здания начался пожар, возгорание быстро потушили.
Позднее он уточнил, что военные сбили 13 дронов самолетного типа, три из которых — реактивные. В результате атаки никто не пострадал.
Глава Ростовской области Василий Голубев написал об уничтожении двух беспилотников рядом с Новошахтинском. По информации губернатора, пострадавших и разрушений на земле нет.
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