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Военная операция на Украине ,  
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В Брянской области беспилотник врезался в нежилое здание

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили четыре беспилотника над территорией Брянской области, сообщает Минобороны. Глава региона Александр Богомаз сообщил, что один из них врезался в нежилое здание, никто не пострадал.

Минувшей ночью над регионом сбили 13 дронов самолетного типа, три из которых были реактивными. Как сообщил Богомаз, никто не пострадал. В результате падения обломков одного из беспилотников на чердаке нежилого здания начался пожар, его потушили.

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Приграничные российские регионы регулярно подвергаются ударам беспилотников после начала военной операции на Украине. В ночь на 19 октября дроны также уничтожили над Ростовской и Белгородской областями, отчитывались в Минобороны.

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Брянская область Минобороны беспилотники
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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