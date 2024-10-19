В Брянской области беспилотник врезался в нежилое здание

Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили четыре беспилотника над территорией Брянской области, сообщает Минобороны. Глава региона Александр Богомаз сообщил, что один из них врезался в нежилое здание, никто не пострадал.

Минувшей ночью над регионом сбили 13 дронов самолетного типа, три из которых были реактивными. Как сообщил Богомаз, никто не пострадал. В результате падения обломков одного из беспилотников на чердаке нежилого здания начался пожар, его потушили.

Приграничные российские регионы регулярно подвергаются ударам беспилотников после начала военной операции на Украине. В ночь на 19 октября дроны также уничтожили над Ростовской и Белгородской областями, отчитывались в Минобороны.