В Брянской области ввели режим КТО
В Брянской области ввели режим контртеррористической операции (КТО), заявили в оперативном штабе Брянской области Национального антитеррористического комитета (НАК), сообщает «РИА Новости».
Он связан с «повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины».
«Начальником УФСБ России по Брянской области генерал-майором Ворониным С.В. принято решение о проведении контртеррористической операции (КТО)», — сказали в оперштабе.
Режим действует с 23:00 9 августа, уточнили там.
Режим КТО вводят на основании ФЗ «О противодействии терроризму», власти получают, среди прочего, следующие полномочия:
- проверять документы, досматривать автомобили и людей;
- усиливать охрану общественного порядка и объектов, «обеспечивающих жизнедеятельность населения»;
- приостанавливать оказание услуг связи или ограничивать использования сетей связи и средств связи;
- ограничивать движение автомобилей и пешеходов;
- контролировать телефонные переговоры и «иную информацию, передаваемую по каналам телекоммуникационных систем» и др.
С утра 6 августа на приграничных территориях Курской области идут бои. 8 августа Минобороны отчитывалось, что войска не допустили продвижение украинских военных в Суджанском и Кореневском районах.
На следующий день ведомство заявило о поражении украинских сил на окраине Суджи и у других населенных пунктов. Потери ВСУ за время боев на этом направлении там оценили в 945 военных и десятки единиц бронетехники. В регионе действует ЧС федерального характера. От обстрелов пострадали десятки человек.
В прошлом году власти и силовики неоднократно отчитывались об отражении атак диверсантов на Брянскую область.
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