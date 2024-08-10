НАК сообщил о введении режима КТО в Брянской области

В Брянской области ввели режим КТО

Режим действует с 23:00 9 августа и связан с «повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины», пояснили в региональном оперштабе НАК

В Брянской области ввели режим контртеррористической операции (КТО), заявили в оперативном штабе Брянской области Национального антитеррористического комитета (НАК), сообщает «РИА Новости».

Он связан с «повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины».

«Начальником УФСБ России по Брянской области генерал-майором Ворониным С.В. принято решение о проведении контртеррористической операции (КТО)», — сказали в оперштабе.

Режим действует с 23:00 9 августа, уточнили там.

Режим КТО вводят на основании ФЗ «О противодействии терроризму», власти получают, среди прочего, следующие полномочия: проверять документы, досматривать автомобили и людей;

усиливать охрану общественного порядка и объектов, «обеспечивающих жизнедеятельность населения»;

приостанавливать оказание услуг связи или ограничивать использования сетей связи и средств связи;

ограничивать движение автомобилей и пешеходов;

контролировать телефонные переговоры и «иную информацию, передаваемую по каналам телекоммуникационных систем» и др.

С утра 6 августа на приграничных территориях Курской области идут бои. 8 августа Минобороны отчитывалось, что войска не допустили продвижение украинских военных в Суджанском и Кореневском районах.

На следующий день ведомство заявило о поражении украинских сил на окраине Суджи и у других населенных пунктов. Потери ВСУ за время боев на этом направлении там оценили в 945 военных и десятки единиц бронетехники. В регионе действует ЧС федерального характера. От обстрелов пострадали десятки человек.

В прошлом году власти и силовики неоднократно отчитывались об отражении атак диверсантов на Брянскую область.