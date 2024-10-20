Минобороны сообщило об уничтожении 110 дронов над регионами России

Украинские дроны были сбиты над семью регионами России, включая Подмосковье и Нижегородскую область. Губернатор последней сообщил, что осколочные ранения получили четверо пожарных, находившихся на территории промпредприятия

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские силы ПВО за ночь уничтожили 110 украинских беспилотников над регионами России, сообщило Минобороны.

Больше всего (43) беспилотников было уничтожено над Курской областью. Еще 27 сбили над Липецкой областью, 18 — над Орловской, восемь — над Нижегородской, семь — над Белгородской, шесть — над Брянской и один — над Подмосковьем.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале сообщил, что в результате ночной атаки по дзержинской промзоне пострадали четверо сотрудников пожарной части, расположенной на территории промпредприятия. По словам Никиктина, пожарные получили осколочные ранения, им всем была оказана необходимая помощь.

Ранее о том, что ПВО работает в районе Дзержинска, сообщал SHOT со ссылкой на очевидцев. По их словам, первые взрывы прогремели в небе над городом примерно в 3:30 ночи, всего было слышно около 10 взрывов с интервалами между ними в несколько минут.

О работе ПВО этой ночью также отчитывался мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, дрон сбили на подлете к Москве в Раменском городском округе Подмосковья. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков, по предварительным данным, нет, добавил мэр.

Курский губернатор Алексей Смирнов предупредил о работе ПВО в регионе в 22:27. Об отбое опасности атаки дронов он сообщил только в 5 часов ночи. Подробностей атаки он не раскрывал.