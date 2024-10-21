Над Брянской областью сбили четыре дрона ВСУ за ночь

Российские средства ПВО сбили еще один украинский беспилотник в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал Богомаз в телеграм-канале.

Это уже второй дрон ВСУ, сбитый в регионе за ночь. Первый был уничтожен около 2 часов ночи. О пострадавших тоже не сообщалось.

Позже брянский губернатор рассказал, что ПВО сбили третий украинский БПЛА, а затем — четвертый.

За ночь 21 октября украинские беспилотники атаковали еще и Белгородскую область. В селе Грузское Борисовского района один дрон нанес удар по сельскохозяйственному предприятию, второй дрон сбросил взрывное устройство. В итоге пострадали два мирных жителя.