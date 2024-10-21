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Военная операция на Украине ,  
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Politico узнала, когда ЕС сможет отправить миротворцев на Украину

Politico: в ЕС обсудят отправку миротворцев на Украину после окончания конфликта
Сюжет
Военная операция на Украине
Вопрос об отправке миротворцев обсудят в ЕС после окончания конфликта на Украине, пишет Politico со ссылкой на источник. В Кремле называли это «очень опасной темой» и отмечали, что такие решения требуют согласия всех сторон
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Страны ЕС поднимут вопрос об отправке европейских миротворцев на Украину только после завершения конфликта, пишет европейская версия издания Politico со ссылкой на неназванного депутата Европарламента.

Как уточнил изданию бывший посол США в Японии Кеннет Вайнштайн, европейские страны должны подготовиться к отправке контингента на Украину после окончания конфликта, чтобы предоставить «серьезные гарантии безопасности». «Если между Украиной и Россией будет создана демилитаризованная зона, я бы предложил, чтобы ее занимали войска ЕС, а не войска НАТО и США», — сказал он. По мнению Вайнштайна, это «посылает четкий сигнал» и демонстрирует готовность ЕС «пойти на серьезный риск, чтобы защитить Украину».

В марте 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о готовности ЕС к обсуждению отправки миротворцев на Украину, не уточнив возможные сроки. Вместе с тем он отмечал отсутствие роста числа европейских лидеров, которые поддерживали мирное урегулирование конфликта.

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Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Спустя год на Западе возникла дискуссия об отправке военного контингента на Украину. Как уточнял президент Франции Эмманюэль Макрон, победа России в конфликте несет угрозу для безопасности Европы, поэтому необходимо рассматривать «все варианты» помощи Киеву. Тогда страны ЕС разошлись во мнении о возможности присутствия европейских войск в зоне боевых действий. В частности, руководство НАТО объявило об отсутствии планов отправлять свои войска на Украину.

Москва осуждает любую помощь Запада Киеву, считая, что это лишь затянет сроки конфликта и не изменит исход. Идею об отправке европейских миротворцев в Кремле называли «очень опасной темой» и указывали, что на практике подобные решения принимаются с согласия всех сторон. Президент России Владимир Путин отмечал, что Москва расценит иностранные войска на Украине как интервентов, но их появление не повлияет на ситуацию на поле боя.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Европейский Союз США НАТО миротворцы Военная операция на Украине
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