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Военная операция на Украине ,  
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МВФ ухудшил прогноз по срокам окончания конфликта на Украине

МВФ: при негативном сценарии конфликт на Украине завершится в середине 2026 года
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Военная операция на Украине
При негативном сценарии конфликт на Украине завершится в середине 2026 года, риски для энергобезопасности и длительности поддержки со стороны западных государств сохраняются, прогнозирует МФВ
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Международный валютный фонд (МВФ) обновил свой обзор украинской экономики, в котором содержится также и прогноз относительно продолжительности конфликта. Если в прошлом году продолжение конфликта до конца 2025 года предполагалось при негативном сценарии, то в новом прогнозе это уже базовый сценарий.

При негативном сценарии этого года фонд предполагает, что конфликт может завершиться в середине 2026 года. Также МВФ заявляет о серьезных рисках для Украины в вопросах энергобезопасности и длительности поддержки со стороны западных государств.

Кроме этого продолжающийся конфликт вынуждает украинские власти закладывать в бюджет на 2025 год больше средств на оборону, чем изначально планировалось. Серьезные социальные и экономические проблемы, а также ужесточение мобилизации уже сегодня приводят к нехватке рабочей силы в стране. По оценке МВФ, свыше 10,3 млн человек остаются перемещенными лицами либо внутри страны, либо в качестве беженцев. В то же время отсутствие продовольственной безопасности затрагивает пятую часть населения.

Также, согласно прогнозу фонда, соотношение долга к ВВП Украины в следующем году может превысить 100%, а к 2029 году, при негативном сценарии, вырасти почти до 300%.

МВФ призвал украинские власти поддержать поддерживаемый фондом пакет налоговых мер, а страны G7 — предоставить Киеву стабильное многолетнее финансирование в размере $50 млрд посредством «экстраординарных займов».

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В октябре украинское правительство внесло в Раду проект бюджета на 2025 год, в котором заложен дефицит 1,6 трлн гривен ($38,68 млрд), а курс национальной валюты планируется опустить до 45 гривен за доллар. До этого в стране был принят закон о повышении налогов. Одним из основных положений этого документа было повышение военного сбора с 1,5% до 5% для всех категорий населения и его введение для физлиц-предпринимателей.

О том, что из-за конфликта Украина потеряла значительную часть экономической мощи, в феврале говорил премьер-министр Денис Шмыгаль. «Мы потеряли 30% нашей экономики, около 20% наших территорий и потеряли 3,5 млн рабочих мест», — сказал он.

В Еврокомиссии при этом отмечали, что потери энергомощностей Украины составили 9 ГВт, что эквивалентно половине необходимой для зимы электроэнергии. Глава украинского Минэнерго Герман Галущенко также говорил, что предстоящая зима станет, «вероятно, самой тяжелой в истории страны».

С начала года Минобороны России неоднократно отчитывалось о групповых ударах по объектам энергетики Украины «в ответ на попытки Киева нанести ущерб российским энергетическим объектам». В частности, за последние месяцы оказались повреждены и разрушены Днепрогэс, Трипольская ТЭС в Киевской области, Змиевская ТЭС в Харьковской области, Ладыжинская ТЭС в Винницкой области и др.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Военная операция на Украине МВФ завершение конфликт мирные переговоры Экономика
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