The Economist рассказал о «плане Путина» по крушению доллара

Альтернативная платежная система БРИКС, продвигаемая российским президентом, может привести к разрушению долларовой системы, которая была «основой послевоенного порядка», пишет Economist. Помимо России, инициативу продвигает Китай

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Российский президент Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани рассчитывает «придать блоку вес», предложив лидерам объединения построить новую глобальную финансово-платежную систему, «чтобы нанести удар по доминированию Америки в мировых финансах и защитить Россию и ее друзей от санкций», пишет The Economist в статье «План Путина по победе над долларом».

Журнал напоминает, что еще в июне российский Минфин анонсировал появление платформы BRICS Bridge для расчетов в национальных валютах, в том числе цифровых. Министр иностранных дел России Сергей Лавров при этом отмечал, что альтернативная платежная система БРИКС позволит проводить экономические операции «не испытывая зависимости от тех, кто решил сделать из доллара и евро оружие».

The Economist отмечает, что при создании этой платформы страны БРИКС, вероятно, будут ориентироваться на mBridge — международную платежную систему, которая частично управляется «оплотом западного порядка» — Банком международных расчетов (БМР). Идею альтернативной системы, как пишет журнал, активно лоббирует и Китай. BRICS Bridge может обеспечить странам глобального юга более дешевые и быстрые транзакции, а также привлечь развивающиеся экономики.

Западные чиновники, в свою очередь, опасаются, что BRICS Bridge будет использована для обхода санкций, указывает The Economist. Также эта система может угрожать многолетнему доминированию США в мировой финансовой системе, которая была «основой послевоенного порядка». Так, начиная с 2000 года мировые национальные резервы в долларах снизились примерно с 70 до 58%, тогда как выросли резервы в «нетрадиционных валютах».

«Отправка денег по всему миру немного похожа на дальний перелет: если два аэропорта не связаны напрямую, пассажирам придется делать пересадки, в идеале в оживленном узле, где стыкуется множество других самолетов. В мире международных платежей крупнейшим узлом является Америка, где многие банки мира обменивают иностранную валюту тех, кто совершает платежи, на доллары, а затем на валюты, в которых эти платежи принимаются», — объясняют авторы статьи.

Центральное положение доллара, пишет журнал, обеспечивают так называемые эффекты «паноптикума» или «узкого места». Это означает, что почти все банки, осуществляющие транзакции в долларах, обязаны делать это через корреспондентский банк в Америке, который может отслеживать потоки на предмет признаков финансирования терроризма и уклонения от санкций. «Это дает лидерам Америки огромный рычаг власти — тот, который они стремились использовать в качестве альтернативы началу войны», — говорится в статье.

Вместе с тем The Economist напоминает, что число людей, находящимися под американскими санкциями, возросло более чем на 900% (примерно до 9400) за два десятилетия до 2021 года. Также США вмешивались в работу формально независимой системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT, требуя отключать неугодные банки и целые страны, такие как Иран. После начала российской спецоперации на Украине США ввели секторальные санкции против Москвы, тем самым заставив многие другие правительства задуматься о своей зависимости от американских финансов.

«Путин надеется извлечь выгоду из этой долларовой неудовлетворенности на саммите БРИКС. Для него создание новой схемы является неотложным практическим приоритетом, а также геополитической стратегией», — отмечают авторы статьи. Также, по данным журнала, чиновники БРИКС провели ряд встреч перед саммитом в Казани, на которых обсудили создание кредитно-рейтингового агентства и большой страховой компании.

Однако самой серьезной инициативой является план использования цифровых денег, обеспеченных фиатными валютами (не обеспеченные золотом или другими драгоценными металлами деньги, номинальная стоимость которых устанавливается и гарантируется государством вне зависимости от стоимости материала, использованного для их изготовления. — РБК). Это, как отмечает The Economist, поместит центральные банки, а не банки-корреспонденты с доступом к системе клиринга доллара в Америке, в центр трансграничных транзакций.

Объединение БРИК было основано в 2006 году, в него изначально вошли Бразилия, Россия, Индия и Китай. В 2010 году к нему присоединилась ЮАР (South Africa) и объединение стало называться БРИКС. С 1 января 2024 года к БРИКС присоединились еще пять стран: Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. При этом название объединения осталось прежним.

О том, что Россия вместе с центральными банками стран БРИКС прорабатывает запуск платформы BRICS Bridge для расчетов в национальных валютах, в том числе цифровых, в июне этого года сообщил замминистра финансов Иван Чебесков.

Путин еще в марте подписал закон, который позволяет использовать цифровые финансовые активы (ЦФА) для международных транзакций. ЦФА — это цифровые аналоги долговых расписок, облигаций и прав участия в капитале, оформленные через блокчейн. Криптовалюты, в том числе биткоин, к ЦФА не относятся.