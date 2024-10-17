BRICS Pay для иностранцев предложили запустить в России до конца года

Сервис BRICS Pay для безналичных расчетов иностранцев может появиться в России уже в этом году, заявили в Деловом совете БРИКС. В 2025 году система может заработать и для россиян, прежде всего, в Турции, Египте, на Мальдивах

Фото: Сергей Булкин / Global Look Press

Система для безналичной оплаты по QR-коду для иностранцев BRICS Pay может заработать в России уже к концу этого года. Об этом заявил в четверг 17 октября руководитель целевой подгруппы BRICS Payments and Fintech российской части рабочей группы Финансовые услуги Делового совета БРИКС Андрей Михайлишин. Заявление было сделано на заседании рабочей группы Делового совета БРИКС, которое проходит в Москве 17–18 октября (РБК следил за трансляцией).

«До конца года система будет запущена в России, чтобы предоставить нашим иностранным гостям возможность безналичной оплаты с дальнейшим масштабированием на добровольной основе», — сказал Михайлишин.

Согласно представленной им презентации, розничный платежный сервис BRICS Pay позволит расплачиваться картами Visa и MasterCard внутри России и в перспективе картой МИР за ее пределами. Скоро приложение BRICS Pay должно стать доступно для скачивания в AppStore и Google Play, а пока сайт приложения можно установить на экран смартфона с помощью браузера Safari. Авторизация в BRICS Pay производится по номеру телефона, после чего надо привязать к приложению банковскую карту. Чтобы расплатиться, надо будет открыть приложение и отсканировать QR-код на кассе или сгенерировать в приложении QR-код для оплаты, который кассир считает ручным сканером.

Участникам заседаний Делового совета БРИКС было предложено опробовать BRICS Pay в демонстрационном режиме. В течение 17 и 18 октября они могут зарегистрироваться в системе, получить «подарочные» 500 рублей на счет и купить на них что-то в торговых точках Центра международной торговли, где проходит мероприятие.

Кто и где сможет расплачиваться по BRICS Pay

Как уточнил Михайлишин в беседе с РБК, работа по запуску BRICS Pay сейчас ведется с российскими банками, имеющими свой эквайринг. «У нас идет достаточно широкая интеграция с крупнейшими банками. Есть два варианта работы: либо QR-код будет генерироваться в POS-терминале, по аналогии с СБП, его можно будет считать приложением, либо инфраструктура BRICS Pay будет интегрирована прямо в кассовое программное обеспечение. Это даст возможность считывать код сканером с экрана смартфона или печатать код на чеке», — пояснил он.

География использования платежного сервиса не будет ограничена Москвой и будет ориентироваться на туристические потоки и города, куда иностранцы часто ездят с деловыми целями, отметил Михайлишин.

Пользоваться BRICS Pay смогут граждане любых стран, а не только участниц БРИКС, с картами в любых валютах, как национальных, так и долларах и евро. Пока разрабатывается возможность платежей с карт Visa и MasterCard, затем, по словам Михайлишина, к ним может добавиться китайский WeChat Pay.

Расширять систему планируется не только на страны БРИКС, но и другие страны, в которые наиболее активно ездят россияне. «Мы планируем в первой половине следующего года запуск системы для россиян, в первую очередь в туристических странах. Хорошие отношения по этому вопросу уже есть с Турцией, Египтом, также это Шри-Ланка, Мальдивы», — сказал Михайлишин.

Кроме того, систему предполагается сделать удобной для российских трудовых мигрантов, чтобы они могли пополнить карту МИР в российском банке, а их семьи могли пользоваться этими деньгами у себя на родине, добавил он.

После начала Россией военной операции на Украине в феврале 2022 года международные платежные системы Visa и Mastercard приостановили свою работу в России. Россияне не могут расплатиться ими за пределами страны или в иностранных онлайн-сервисах. Карты российской платежной системы МИР в свою очередь не работают в большинстве других государств, что заставляет россиян при поездках за границу полагаться, главным образом, на наличные деньги.