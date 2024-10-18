Путин заявил, что в БРИКС входит почти половина населения планеты
Объединение БРИКС уже распространяется на треть территории суши (33%) и почти на половину населения планеты (45%), заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС.
«БРИКС ведь, уже говорили, много раз говорили мои коллеги, партнеры и друзья, это 45% населения планеты, это 33% суши, это постоянный рост торгового оборота и уровень мировой торговли», — сказал он.
Деловой форум БРИКС проходит 17–18 октября в Москве. 22–24 октября в Казани пройдет саммит БРИКС, в нем примут участие делегации 32 стран. Мэр Казани Ильсур Метшин сообщал, что город в связи с проведением саммита примет 20 тыс. гостей.
Ранее Путин заявил, что с начала председательства России в БРИКС страна выполнила свой план более чем на 80%.
С начала 2024 года председательство России проходит под девизом «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности». Он включает в себя политику безопасности, экономику и финансы, культурные и гуманитарные связи.
Объединение БРИКС было создано в 2006 году. Сейчас в него входит десять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР (по первым буквам их английских названий составили название объединения), Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. О желании присоединиться к БРИКС заявляли в том числе Сирия, Таиланд, Малайзия, Азербайджан и Турция.
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