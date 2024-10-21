Глава Пентагона прибыл в Киев с необъявленным визитом

Цель поездки главы Пентагона — обсуждение потребностей Киева в оружии и то, как США будут оказывать поддержку в течение следующего года. Остин встретится с Зеленским и министром обороны Умеровым

Ллойд Остин (Фото: Tom Brenner / Reuters)

В Киев приехал министр обороны США Ллойд Остин, сообщает CNN.

На Украине Остин встретится с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым. Представитель администрации сообщил журналистам, что цель визита — обсудить потребности Украины в оружии и то, как США будут оказывать поддержку ВСУ в течение следующего года.

Этот визит заранее не анонсировался. Как отмечает CNN, визит проходит «на фоне успехов российских войск и приближающихся выборов в США», которые ставят под вопрос дальнейшее оказание помощи Украине.

«Визит министра обороны также станет для него возможностью «сделать шаг назад» и взглянуть на «кривую» отношений США и Украины за последние два с половиной года войны», — передает CNN слова оставшегося анонимным высокопоставленного представителя Пентагона. The Wall Street Journal, в свою очередь, отмечает, что с учетом предстоящей смены администрации Белого дома этот визит Остина в Киев, скорее всего, станет его последним в должности министра обороны США.

В прошлый раз глава Пентагона приезжал в Киев в ноябре прошлого года и в апреле 2022-го.

На этой неделе президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским анонсировал пакет военной помощи Киеву на $425 млн, в него войдут «дополнительные возможности ПВО, боеприпасы класса «воздух — земля», бронетехника и критически важные боеприпасы для удовлетворения насущных потребностей Украины».

Зеленский затем сообщил, что США будут выделять Киеву пакеты военной помощи стоимостью от $500 млн до $750 млн раз в две-три недели. Договоренность, по его словам, заключена на октябрь—декабрь.

При этом Байден отмечал, что Украину «ждет очень трудная зима», и призывал продолжать поддержку Киева до тех пор, пока он «не добьется справедливого и прочного мира в соответствии с Уставом ООН».