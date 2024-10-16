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Военная операция на Украине ,  
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Байден в разговоре с Зеленским анонсировал пакет помощи на $425 млн

Сюжет
Военная операция на Украине
Пакет помощи включает «дополнительные возможности ПВО, боеприпасы класса «воздух — земля», бронетехнику и критически важные боеприпасы для удовлетворения насущных потребностей Украины»
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Adam Schultz / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским объявил о пакете военной помощи Киеву на $425 млн, сообщается на сайте Белого дома.

Помощь включает «дополнительные возможности ПВО, боеприпасы класса «воздух — земля», бронетехнику и критически важные боеприпасы для удовлетворения насущных потребностей Украины». В ближайшие месяцы Вашингтон намерен передать Киеву «сотни ракет-перехватчиков для систем ПВО, десятки тактических систем ПВО, дополнительные артиллерийские системы, значительное количество боеприпасов, сотни бронетранспортеров и боевых машин пехоты, а также тысячи дополнительных бронемашин».

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Владимир Зеленский (в центре)

Зеленский написал в телеграм-канале, что в разговоре с Байденом поблагодарил Соединенные Штаты за непреклонную поддержку Украины с начала военных действий. «Лидерство президента Байдена в объединении мира и крепкая двухпартийная поддержка Америки имели решающее значение и помогли Украине выстоять», — подчеркнул он.

Украинский лидер также сообщил американскому коллеге, что представил свой «план победы» в Верховной раде, который получил поддержку парламента. 17 октября Зеленский намерен представить его на заседании Европейского совета.

«Мирный план» Зеленского, в частности, включает приглашение Украины в НАТО до завершения конфликта, укрепление обороны страны, размещение «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания».

Представитель Кремля Дмитрий Песков счел предложения украинского лидера «эфемерными». «Скорее всего, это тот же самый план американцев воевать с нами до последнего украинца, который Зеленский закамуфлировал и назвал мирным планом», — заявил Песков.

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Джо Байден

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