Байден заявил, что Украину «ждет трудная зима»

Президент США призвал продолжать поддержку Киева до тех пор, пока он «не добьется справедливого и прочного мира в соответствии с Уставом ООН». Россия осуждает западную помощь Украине

Джо Байден (Фото: Elizabeth Frantz / Reuetrs)

Украину «ждет очень трудная зима». Об этом заявил президент США Джо Байден во время выступления в Германии. Трансляция выступления велась в YouTube Белого дома.

«Мы не можем расслабляться, мы должны продолжать нашу поддержку», — сказал Байден.

Он подчеркнул, что она должна продолжаться до тех пор, пока Киев «не добьется справедливого и прочного мира в соответствии с Уставом ООН».

В Германию Байден приехал, чтобы обсудить конфликт на Украине и на Ближнем Востоке с мировыми лидерами. В частности, он собирался провести двусторонние переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью Financial Times назвал разрешение Запада использовать дальнобойное оружие для ударов по территории России и поставки таких вооружений решающими, чтобы пережить предстоящую зиму. «Эти два пункта идут вместе», — заявил он, под вторым пунктом имея в виду приглашение Украины в НАТО.

«Мы не можем уничтожить их аэродромы только [нашими] дронами. Чтобы остановить их <...>, нам нужно оружие дальнего действия», — добавил украинский лидер.

В сентябре Владимир Путин заявлял, что использование западного дальнобойного оружия для ударов по России «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией». В июне он не исключал асимметричный ответ на поставки Западом оружия для ударов по территории страны. «Если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России?» — пригрозил Путин.