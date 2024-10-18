Байден заявил, что Украину «ждет трудная зима»
Украину «ждет очень трудная зима». Об этом заявил президент США Джо Байден во время выступления в Германии. Трансляция выступления велась в YouTube Белого дома.
«Мы не можем расслабляться, мы должны продолжать нашу поддержку», — сказал Байден.
Он подчеркнул, что она должна продолжаться до тех пор, пока Киев «не добьется справедливого и прочного мира в соответствии с Уставом ООН».
В Германию Байден приехал, чтобы обсудить конфликт на Украине и на Ближнем Востоке с мировыми лидерами. В частности, он собирался провести двусторонние переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.
Украинский президент Владимир Зеленский в интервью Financial Times назвал разрешение Запада использовать дальнобойное оружие для ударов по территории России и поставки таких вооружений решающими, чтобы пережить предстоящую зиму. «Эти два пункта идут вместе», — заявил он, под вторым пунктом имея в виду приглашение Украины в НАТО.
«Мы не можем уничтожить их аэродромы только [нашими] дронами. Чтобы остановить их <...>, нам нужно оружие дальнего действия», — добавил украинский лидер.
В сентябре Владимир Путин заявлял, что использование западного дальнобойного оружия для ударов по России «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией». В июне он не исключал асимметричный ответ на поставки Западом оружия для ударов по территории страны. «Если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России?» — пригрозил Путин.
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