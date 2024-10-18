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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский рассказал о договоренности с США по регулярной военной помощи

Зеленский: Украина будет получать от США пакеты помощи раз в две-три недели
Сюжет
Военная операция на Украине
США будут выделять Киеву пакеты военной помощи стоимостью от $500 млн до $750 млн раз в две-три недели, сказал Зеленский. Договоренность заключена на октябрь—декабрь. Россия осуждает поставки оружия Киеву
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Украина договорилась с США о предоставлении ей новых пакетов военной помощи, ожидается, что выделять их будут раз в две-три недели в течение октября—декабря. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает «РБК Украина».

«Мы будем получать раз в две-три недели пакеты усиления армии. Деталей не буду говорить. Пакеты, я думаю, будут большие, от полумиллиарда [долларов] до $750 млн. Это чтобы в ближайшие месяцы — октябрь—декабрь — максимально усилить Украину», — сообщил он.

США предоставляли Украине военную помощь и до начала российской военной операции. К середине октября 2024 года с 24 февраля 2022-го Вашингтон предоставил Киеву военную помощь более чем на $64 млрд, сообщал Пентагон.

Байден в разговоре с Зеленским анонсировал пакет помощи на $425 млн
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Джо Байден

Один из последних пакетов помощи на $425 млн президент США Джо Байден анонсировал 16 октября. В него вошли «дополнительные возможности ПВО, боеприпасы класса «воздух — земля», бронетехника и критически важные боеприпасы для удовлетворения насущных потребностей Украины».

Байден в конце января покинет пост президента США, когда состоится инаугурация его преемника. На пост главы государства претендуют его предшественник, республиканец Дональд Трамп и кандидат от демократов, вице-президент Камала Харрис. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.

Трамп не раз заявлял о планах урегулировать конфликт на Украине за 24 часа. Харрис публично говорила, что намерена продолжать поддерживать Украину. Однако в Киеве не ждут от нее «чудес», говорил Der Spiegel украинский чиновник.

«Будь то Трамп или Харрис, американцы медленно, но верно отступят», — отмечал собеседник издания. По его оценкам, «прогноз плохой». «Люди больше не хотят воевать. Несправедливость войны может разделить общество», — утверждал чиновник.

Россия осуждает поставки оружия на Украину. Москва заявляет, что это затянет конфликт и не изменит его исхода.

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Владимир Зеленский США военная помощь Военная операция на Украине Украина
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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