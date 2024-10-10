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Военная операция на Украине ,  
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Пентагон назвал поставки оружия приоритетом США в конфликте на Украине

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Военная операция на Украине
С начала конфликта на Украине США выделили Киеву помощь на $175 млрд. В Пентагоне подчеркнули, что пока не видят возможности дипломатического урегулирования, поэтому приоритетом для Вашингтона остается вооружение ВСУ
Фото: Hannah Beier / Getty Images
Фото: Hannah Beier / Getty Images

Приоритетом США в конфликте на Украине остаются поставки оружия Киеву, поскольку Вашингтон пока не видит возможности дипломатического урегулирования, заявили «РИА Новости» в пресс-службе Пентагона.

«Мы считаем, что любое дипломатическое решение должно уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, и поддерживаем право Украины определить условия любого мирного урегулирования. До тех пор нашим приоритетом остается предоставление Украине необходимой поддержки для самообороны», — сообщил агентству представитель американского оборонного ведомства.

В Пентагоне добавили, что США по-прежнему надеются на дипломатическое разрешение украинского конфликта, однако пока не видят «условий для плодотворных переговоров» с Россией.

Как писал Reuters, с начала конфликта на Украине США выделили Киеву помощь на $175 млрд, включая военную и финансовую поддержку. Россия осуждает поставки оружия Украине, отмечая, что они только затягивают конфликт.

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После начала спецоперации Москва и Киев провели несколько раундов мирных переговоров, однако к лету 2022 года они оказались фактически замороженными. Впоследствии глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Украины Давид Арахамия рассказал, что именно страны Запада в период мирных переговоров в 2022 году посоветовали Киеву не заниматься «эфемерными гарантиями безопасности», что привело к срыву переговоров.

Россия неоднократно предлагала украинской стороне вернуться за стол переговоров. В июне президент России Владимир Путин озвучил свои условия для прекращения огня. Среди них — вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих четырех регионов и Крыма российской территорией, отказ Украины от членства в НАТО и снятие санкций. Зеленский счел эти предложения ультиматумом.

Позднее Путин исключил любые переговоры с украинской стороной, пока продолжаются боевые действия в Курской области. Он называл «священным долгом» российской армии выдавить ВСУ с этой территории.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
поставки оружия ВСУ Военная операция на Украине США Пентагон
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