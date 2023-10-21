WAFA: в результате удара Израиля по рынку в центре Газы погибли восемь человек

Власти Палестины заявили о погибших при ударе Израиля по рынку в Газе

Палестинское агентство WAFA пишет, что погибли восемь человек. В Израиле эти данные пока не комментировали

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Израиль нанес авиаудар по рынку Нусейрат в центре сектора Газа, сообщило МВД Палестины в своем телеграм-канале.

В результате есть жертвы и большое количество раненых, отмечается в сообщении. Точное число погибших и пострадавших ведомство не уточняет.

Палестинское агентство WAFA пишет, что погибли восемь человек. По его данным, авиаудар пришелся на ресторан, который находится на рынке в лагере беженцев.

Видео с, предположительно, последствиями авиаудара в Газе, опубликовало палестинское издание Quds на своей странице в Х (бывший Twitter). Оно заявляет, на месте были сотни мирных жителей.

В Израиле эти данные пока не комментировали. Неделей ранее, 14 октября, агентство WAFA также сообщало об обстреле рынка Нусейрат, жертвах и пострадавших.

Вечером 17 октября исламистское движение ХАМАС обвинило Израиль в ударе по больнице Аль-Ахли, в результате которого, по данным подконтрольного группировке Минздрава сектора Газа, погиб 471 человек. Израиль отверг обвинения, по данным армии обороны ЦАХАЛ, а причиной трагедии стал неудачный запуски ракеты «Палестинским исламским джихадом» (запрещен в России), также действующей в секторе. В доказательство израильские военные опубликовали снимки территории больницы с дрона и перехваченные переговоры членов ХАМАС. В США усомнились в данных о числе жертв, представленных палестинской стороной: по данным AFP и CNN, американская разведка считает, что погибли от 100 до 300 человек.

Израиль уже две недели наносит удары по сектору Газа. Это стало ответом на вторжение в страну палестинского движения ХАМАС утром 7 октября. За время боевых действий в анклаве погибли более 4 тыс. человек, свыше 13 тыс. пострадали.

В Израиле число жертв превысило 1,4 тыс., более 5 тыс. пострадали. По данным ЦАХАЛ, боевики удерживают в секторе Газа 210 заложников, похищенных в Израиле. Среди них есть люди с двойным гражданством.