Bloomberg узнал о планах ЕС начать консультации по новому пакету санкций

Брюссель в ближайшие дни намерен начать консультации со странами ЕС по поводу нового пакета санкций против России, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Двенадцатый по счету пакет ограничений может включать в себя запрет на импорт российских алмазов, дальнейшие меры против обхода санкций и расширение списка компаний из третьих стран, которые помогают уклоняться от уже введенных ограничительных мер. По данным агентства, Евросоюз вместе со странами G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) работает над механизмом, который позволит отслеживать перемещение алмазов через границы.

Брюссель также планирует расширить перечень товаров двойного назначения.

Помимо того, Bloomberg отмечает, что страны ЕС «медленно" продвигаются в введении налога на непредвиденную прибыль от замороженных резервов Центробанка и использовании налоговых поступлений для помощи Украине. Несмотря на одобрение со стороны Соединенных Штатов и других стран G7, «ощутимого продвижения» добиться пока не удалось, указали собеседники агентства.

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