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Война санкций ,  
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Reuters узнал об обсуждении G7 запрета на импорт российских алмазов

Reuters: G7 обсудит варианты запрета на импорт российских алмазов с 2024 года
Сюжет
Война санкций
Представители G7 планируют уже 19 октября обсудить варианты запрета на импорт российских алмазов, узнал Reuters. Речь идет о как минимум четырех варианта введения запрета — «от легкого саморегулирования до строгих мер по импорту»
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Представители стран «Большой семерки» (G7) на этой неделе обсудят варианты введения запрета на импорт российских алмазов, который может вступить в силу с начала 2024 года, сообщает Reuters со ссылкой на документы.

Как отмечает агентство, обсуждается будет как минимум четыре варианта введения запрета или ограничения на импорт российских алмазов в страны G7 — «от легкого саморегулирования до строгих мер по импорту».

Источники Reuters уточнили, что свои предложения по этому вопросу подготовили Бельгия, Индия, представители ювелирной индустрии Франции и Всемирный алмазный совет. В частности, Индия и Бельгия хотят, чтобы точкой входа были их собственные алмазные центры в Мумбае и Антверпене соответственно. Французские ювелиры хотят создать несколько таких точек для предотвращения узких мест, а Всемирный алмазный совет предлагает создать более саморегулируемую систему.

«Сейчас происходит интенсивная техническая дискуссия G7 по поводу механизма отслеживания [происхождения алмазов]. Мы надеемся, что скоро будет публичное заявление», — сообщил дипломатический источник, знакомый с ситуацией.

В то же время, пишет Reuters, прийти к соглашению будет трудно, поскольку инициатива G7 может ухудшить условия ведения бизнеса для некоторых крупнейших мировых алмазных центров в Бельгии, Индии или США, доля которых на ювелирных рынках оценивается в $87 млрд. Тем не менее регулирование импорта «сильно ударит» по российской алмазной промышленности, так-как на страны G7 — США, Канаду, Японию, Германию, Великобританию, Италию и Францию — приходится 70% мирового спроса на алмазы, отмечает агентство.

Обсуждение запрета на импорт российских алмазов страны G7 обсуждают с 2022 года, после начала спецоперации на Украине, пишет Reuters. О том, что объединение с 1 января 2024 года планирует ввести прямой запрет на покупку российских алмазов, после чего будет постепенно внедряться «косвенный запрет», ранее также писал Bloomberg.

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По данным агентства, Бельгия была одним из европейских государств, которые больше всех сопротивлялись введению санкций против российских алмазов. В королевстве, на территории которого находится мировой алмазный центр Антверпен, считают, что простой запрет лишь приведет к перемещению прибыльной торговли в другие места. Тем не менее уже в сентябре Бельгия, которая сама в G7 не входит, пообещала поддержать ограничения.

Ранее США, Великобритания и ЕС ввели санкции против компании АЛРОСА, которая добывает в России более 90% алмазов. В США компании запретили привлекать капитал через выпуск акций и облигаций. В апреле OFAC расширило санкции против компании: новые ограничения предусматривали блокировку активов.

Россия называет западные санкции незаконными. В Кремле неоднократно подчеркивали, что направленные против страны ограничения не повлияют на ход спецоперации на Украине.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
алмазы G7 санкции Военная операция на Украине АЛРОСА
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