Reuters узнал об обсуждении G7 запрета на импорт российских алмазов

Представители G7 планируют уже 19 октября обсудить варианты запрета на импорт российских алмазов, узнал Reuters. Речь идет о как минимум четырех варианта введения запрета — «от легкого саморегулирования до строгих мер по импорту»

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Представители стран «Большой семерки» (G7) на этой неделе обсудят варианты введения запрета на импорт российских алмазов, который может вступить в силу с начала 2024 года, сообщает Reuters со ссылкой на документы.

Как отмечает агентство, обсуждается будет как минимум четыре варианта введения запрета или ограничения на импорт российских алмазов в страны G7 — «от легкого саморегулирования до строгих мер по импорту».

Источники Reuters уточнили, что свои предложения по этому вопросу подготовили Бельгия, Индия, представители ювелирной индустрии Франции и Всемирный алмазный совет. В частности, Индия и Бельгия хотят, чтобы точкой входа были их собственные алмазные центры в Мумбае и Антверпене соответственно. Французские ювелиры хотят создать несколько таких точек для предотвращения узких мест, а Всемирный алмазный совет предлагает создать более саморегулируемую систему.

«Сейчас происходит интенсивная техническая дискуссия G7 по поводу механизма отслеживания [происхождения алмазов]. Мы надеемся, что скоро будет публичное заявление», — сообщил дипломатический источник, знакомый с ситуацией.

В то же время, пишет Reuters, прийти к соглашению будет трудно, поскольку инициатива G7 может ухудшить условия ведения бизнеса для некоторых крупнейших мировых алмазных центров в Бельгии, Индии или США, доля которых на ювелирных рынках оценивается в $87 млрд. Тем не менее регулирование импорта «сильно ударит» по российской алмазной промышленности, так-как на страны G7 — США, Канаду, Японию, Германию, Великобританию, Италию и Францию — приходится 70% мирового спроса на алмазы, отмечает агентство.

Обсуждение запрета на импорт российских алмазов страны G7 обсуждают с 2022 года, после начала спецоперации на Украине, пишет Reuters. О том, что объединение с 1 января 2024 года планирует ввести прямой запрет на покупку российских алмазов, после чего будет постепенно внедряться «косвенный запрет», ранее также писал Bloomberg.

По данным агентства, Бельгия была одним из европейских государств, которые больше всех сопротивлялись введению санкций против российских алмазов. В королевстве, на территории которого находится мировой алмазный центр Антверпен, считают, что простой запрет лишь приведет к перемещению прибыльной торговли в другие места. Тем не менее уже в сентябре Бельгия, которая сама в G7 не входит, пообещала поддержать ограничения.

Ранее США, Великобритания и ЕС ввели санкции против компании АЛРОСА, которая добывает в России более 90% алмазов. В США компании запретили привлекать капитал через выпуск акций и облигаций. В апреле OFAC расширило санкции против компании: новые ограничения предусматривали блокировку активов.

Россия называет западные санкции незаконными. В Кремле неоднократно подчеркивали, что направленные против страны ограничения не повлияют на ход спецоперации на Украине.