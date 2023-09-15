 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 15 сентября
EUR ЦБ: 103,23 (+0,12) Инвестиции, 14 сен, 17:55 Курс доллара на 15 сентября
USD ЦБ: 96,16 (+0,18) Инвестиции, 14 сен, 17:55
«Дом.РФ» — о том, почему российской экономике необходима трансформация Новая экономика, 15:12
Стоимость АИ-92 впервые превысила ₽70 тыс. за тонну Бизнес, 15:11
Финляндия отвела полгода на вывоз зарегистрированных в России машин Политика, 15:03
Какие страны ЕС решили запретить въезд российских автомобилей Политика, 15:03
Что такое ключевая ставка и как она влияет на нашу жизнь Инвестиции, 15:01
Одиннадцать площадок для экопросвещения в Москве РБК и ДПиООС, 14:58
Путин обвинил США в применении кассетных боеприпасов руками украинцев Политика, 14:57
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Maybach Ким Чен Ына заезжает в бронированный поезд. Видео Политика, 14:44
Почему популярность токенизированных активов будет расти Новая экономика, 14:39
Российский самолет с гуманитарной помощью прибыл в Ливию Общество, 14:30
FT назвала причины приостановки контрнаступления Украины Политика, 14:24
«Ак Барс» приостановил исходящие переводы в валюте для юрлиц Финансы, 14:24
Страны G7 договорятся о запрете на импорт российских алмазов Бизнес, 14:24
Интервью гендиректора ГТЛК Евгения Дитриха телеканалу РБК. Видео Новая экономика, 14:21
Война санкций ,  
0 

Страны G7 договорятся о запрете на импорт российских алмазов

Reuters: G7 введет запрет на импорт алмазов из России и ограничит их перемещение
Сюжет
Война санкций
G7 с начала следующего года планирует ввести прямой запрет на ввоз российских алмазов, а также будет разрабатывать механизм косвенных запретов, который ограничит их перемещение через границу
АЛРОСА ALRS ₽77,52 -0,77% Купить
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Страны G7 в ближайшие две-три недели согласуют запрет на импорт российских алмазов, сообщил Bloomberg со ссылкой на бельгийского чиновника. Аналогичные сведения опубликовал Reuters.

С 1 января объединение планирует ввести прямой запрет на покупки, а также будет постепенно внедряться «косвенный запрет», отмечает Bloomberg. Он нацелен на ограничение перевозки российских алмазов через границу. Агентство отмечает, что отследить происхождение алмаза можно лишь до его сертификации в рамках Кимберлийского процесса, когда партия необработанных алмазов идентифицируется как соответствующая требованиям схемы сертификации, после этого отслеживать камни будет сложнее.

Чиновник отметил, что в технических деталях запрета участникам «Группы семи» еще предстоит разобраться, после чего ЕС к осени сможет разработать свои санкции для этой отрасли.

Бельгия была одним из европейских государств, которые больше всех сопротивлялись введению санкций против российских алмазов. В королевстве, на территории которого находится мировой алмазный центр Антверпен, считают, что простой запрет лишь приведет к перемещению прибыльной торговли в другие места. Однако теперь Бельгия, которая сама в G7 не входит, пообещала поддержать ограничения, если для них будет найден эффективный механизм, отмечает агентство.

О том, что G7 и ЕС обсуждали возможность отслеживания экспортированных из России алмазов, Bloomberg в первый раз сообщил в феврале. FT утверждает, что страны G7 поддержали планы Вашингтона создать такой механизм. 8 сентября глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что страны ЕС работают над санкциями против алмазной отрасли России. О планируемом введении ограничений он упомянул и в мае, отметив, что «российские алмазы не вечны».

США и Великобритания в прошлом году ввели санкции против АЛРОСА. Москва неоднократно называла их нелегитимными.

Читайте на РБК Pro
Ставка на $1 трлн: как Nvidia стала главным поставщиком «мозгов» для ИИ
Индустрия на $15 трлн: как заработать на рынке путешествий
Популярный подсластитель могут признать опасным. Почему рынку все равно
Atlassian закрывает аккаунты: что делать компаниям

В конце августа США впервые с начала военной операции на Украине приняли меры против индийских компаний: $26 млн были заморожены за предполагаемую связь с АЛРОСА. Источники Reuters сообщили, что средства заморозили, когда подразделения индийских фирм в ОАЭ пытались перевести деньги на покупку алмазного сырья. В Индии, где широко развито ювелирное дело, предупредили, что из-за этих ограничений сотни тысяч человек могут потерять работу.

Авторы
Теги
Компании
Юлия Волкова Юлия Волкова
алмазы G7 АЛРОСА Бельгия бриллианты санкции
АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ АЛРОСА
Материалы по теме
Британия запретит импорт российских алмазов и никеля
Политика
В США допустили ограничения против добытых в России алмазов
Политика
В ЕС сообщили о работе над санкциями против алмазной отрасли России
Политика