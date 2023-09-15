Страны G7 договорятся о запрете на импорт российских алмазов

Reuters: G7 введет запрет на импорт алмазов из России и ограничит их перемещение

G7 с начала следующего года планирует ввести прямой запрет на ввоз российских алмазов, а также будет разрабатывать механизм косвенных запретов, который ограничит их перемещение через границу

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Страны G7 в ближайшие две-три недели согласуют запрет на импорт российских алмазов, сообщил Bloomberg со ссылкой на бельгийского чиновника. Аналогичные сведения опубликовал Reuters.

С 1 января объединение планирует ввести прямой запрет на покупки, а также будет постепенно внедряться «косвенный запрет», отмечает Bloomberg. Он нацелен на ограничение перевозки российских алмазов через границу. Агентство отмечает, что отследить происхождение алмаза можно лишь до его сертификации в рамках Кимберлийского процесса, когда партия необработанных алмазов идентифицируется как соответствующая требованиям схемы сертификации, после этого отслеживать камни будет сложнее.

Чиновник отметил, что в технических деталях запрета участникам «Группы семи» еще предстоит разобраться, после чего ЕС к осени сможет разработать свои санкции для этой отрасли.

Бельгия была одним из европейских государств, которые больше всех сопротивлялись введению санкций против российских алмазов. В королевстве, на территории которого находится мировой алмазный центр Антверпен, считают, что простой запрет лишь приведет к перемещению прибыльной торговли в другие места. Однако теперь Бельгия, которая сама в G7 не входит, пообещала поддержать ограничения, если для них будет найден эффективный механизм, отмечает агентство.

О том, что G7 и ЕС обсуждали возможность отслеживания экспортированных из России алмазов, Bloomberg в первый раз сообщил в феврале. FT утверждает, что страны G7 поддержали планы Вашингтона создать такой механизм. 8 сентября глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что страны ЕС работают над санкциями против алмазной отрасли России. О планируемом введении ограничений он упомянул и в мае, отметив, что «российские алмазы не вечны».

США и Великобритания в прошлом году ввели санкции против АЛРОСА. Москва неоднократно называла их нелегитимными.

В конце августа США впервые с начала военной операции на Украине приняли меры против индийских компаний: $26 млн были заморожены за предполагаемую связь с АЛРОСА. Источники Reuters сообщили, что средства заморозили, когда подразделения индийских фирм в ОАЭ пытались перевести деньги на покупку алмазного сырья. В Индии, где широко развито ювелирное дело, предупредили, что из-за этих ограничений сотни тысяч человек могут потерять работу.