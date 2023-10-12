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Война санкций ,  
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WP узнала об активизации усилий США по использованию активов России

WP: США активизировали усилия по использованию активов России для Украины
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Война санкций
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Военная операция на Украине
В администрации Джо Байдена все больше склоняются к тому, чтобы побудить другие западные страны перенаправить замороженные резервы ЦБ на Украину, пишет газета. Кремль обещал рассматривать такие действия как прямое воровство

Высокопоставленные чиновники США активизировали усилия, чтобы заставить другие западные страны использовать замороженные резервы Банка России для помощи Украине, пишет газета The Washington Post со ссылкой на три источника.

«США стали гораздо более открыты к идее не только конфискации, но и использования российских резервов», — сказал один из собеседников.

Наращивание усилий происходит по мере того, как США и Европа сталкиваются с новыми внутриполитическими препятствиями на пути выделения дополнительных ассигнований для военных нужд Киева, хотя чиновники настаивают, что эти вопросы не связаны между собой, отмечает издание. Летом Белый дом запросил для Украины $20,6 млрд, но сенат урезал эту сумму до $6 млрд. В итоге палата представителей исключила помощь Киеву из временного бюджета США, напоминает газета.

При этом американские чиновники убеждены, что замороженные резервы российского ЦБ не смогут заменить военную и экономическую помощь со стороны Вашингтона. Даже самые ярые и оптимистически настроенные сторонники перенаправления российских активов на Украину полагают, что потребуются месяцы, — если не больше года, — прежде чем деньги дойдут до Киева. Если бы Соединенные Штаты действовали в одиночку, они смогли бы использовать только примерно $5 млрд из $300 млрд российских резервов, хранящихся по всему миру, пишет газета. Большая часть российских денег находится в Европе.

В администрации президента Джо Байдена все больше склоняются к тому, чтобы побудить другие западные страны перенаправить активы, даже несмотря на то что некоторые американские чиновники обеспокоены тем, что деньги, возможно, нельзя будет использовать для удовлетворения военных нужд Киева, а только для восстановления страны. Министр финансов США Джанет Йеллен поддержала предложение ЕС обложить налогом доходы от российских активов и перевести налоговые поступления на Украину. В сентябре агентство Bloomberg сообщило, что ЕК планирует обсудить введение налога на непредвиденную прибыль от замороженных резервов ЦБ, размер которой составил €3 млрд. По данным Минфина США, общая стоимость заблокированных российских активов за рубежом составляет примерно $280 млрд, большая часть находится в ЕС.

Украинские чиновники, по словам двух других источников издания, обсуждают возможность использования этих денег в качестве залога для привлечения гораздо больших сумм от частных инвесторов. Это позволило бы Украине заимствовать деньги на рынках капитала, не подвергая большому риску свои собственные скудные резервы, указывает газета.

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Накануне премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо пообещал Киеву €1,7 млрд ($1,8 млрд), полученные в виде налогов на доходы от замороженных российских активов, деньги направят в том числе на военную технику, гуманитарную помощь и восстановление страны.

В Кремле заявляли, что будут расценивать изъятие российских активов в пользу Украины «фактически прямым воровством». Президент Владимир Путин предупреждал, что такая политика «никогда до добра никого не доводила».

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Теги
Елена Чернышова
российские активы США Украина
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