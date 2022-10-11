В Киеве и области ввели веерные отключения электричества

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Из-за повреждений критически важной инфраструктуры в Киеве и области вводят веерные отключения электроэнергии. Об этом сообщается на сайте энергетической компании ДТЭК.

Ожидается, что продолжительность отключений не превысит четырех часов. Начиная с 11 октября энергетики на ежедневной основе будут публиковать эти графики на сайте с адресами и временем отключения.

Как следует из графика, в некоторых районах свет будут выключать с 6:00 до 10:00; с 14:00 до 18:00; с 22:00 до 2:00. В других — с 10:00 до 14:00; с 18:00 до 22:00; с 2:00 до 6:00.

Накануне воздушная тревога была объявлена по всей Украине, в Киеве она длилась более пяти часов. В столице и других крупных городах, в том числе в Днепре, Харькове, Житомире, Хмельницком, утром произошли взрывы, в том числе на объектах критической инфраструктуры, включая энергетические. Президент Владимир Путин заявил, что Россия нанесла массированные удары в ответ на теракты на своих инфраструктурных объектах.

По данным ГСЧС Украины, была частично нарушена подача электроэнергии во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Тернопольской областях, а также в Киеве. В Харькове, Хмельницком и Ивано-Франковске не работал транспорт, во Львове были перебои с мобильной связью.

Накануне Минэнерго Украины приняло решение прекратить экспорт электроэнергии, чтобы стабилизировать энергетическую ситуацию в стране. Украина поставляет электроэнергию в Молдавию, Польшу и другие страны Евросоюза. Как отметили в министерстве, Киев выполнял свои обязательства даже несмотря на отключение Запорожской АЭС.

Утром 11 октября власти Украины вновь объявили воздушную тревогу. В 8:00 ее объявили только в центральных и восточных областях страны, в самых западных — Закарпатской, Львовской, Волынской, Ровненской, Тернопольской, Ивано-Франковской — тревоги не было. Однако менее чем через час она была объявлена уже на всей территории страны.