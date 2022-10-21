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Кремль заявил о проверке данных об отправке мобилизованных без подготовки

Песков: сообщения об отправке мобилизованных без должной подготовки будут проверяться
По словам Пескова, пока рано делать выводы, были ли исправлены ошибки при мобилизации, поскольку в ряде регионов она еще идет, но «по многим параметрам ситуация выправилась»
Фото: Виталий Невар / ТАСС
Фото: Виталий Невар / ТАСС

Сообщения об отправке мобилизованных в зону боевых действий на Украине без должной подготовки будут проверяться, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Пескова спросили, в курсе ли Кремль сообщений военных корреспондентов, которые пишут о случаях отправки мобилизованных без должной подготовки.

«Эти вопросы относятся к компетенции министерства обороны. Мы не в курсе деталей. Но все мы видели эти сообщения. Разумеется, они будут проверяться», — ответил пресс-секретарь.

У него также спросили, насколько в Кремле довольны темпом исправления ошибок при мобилизации и ее ходом. Песков отметил, что пока делать выводы рано, поскольку ряд регионов уже завершили мобилизацию, а в других она еще идет. «Мы видим, что по многим параметрам ситуация выправилась, необходимые уроки выносятся», — сказал он.

На вопрос, известны ли точные сроки завершения мобилизации, представитель Кремля сослался на слова президента Владимира Путина, отметив, что тот уже называл «предположительные сроки окончания мобилизации». «Какой-то более точной даты нет», — добавил Песков.

Частичная мобилизация идет в России уже месяц. Как заявлял министр обороны Сергей Шойгу, всего планировалось призвать 300 тыс. резервистов. 14 октября Путин сообщил, что 220 тыс. уже мобилизованы и «в течение примерно двух недель», то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.

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По словам президента, перед отправкой в зону боевых действий мобилизованные проходят подготовку: первичную — от пяти до десяти дней в частях-формирователях, а затем подготовку от 5 до 15 дней в боевой части, куда мобилизованных распределяют в зависимости от военно-учетной специальности. И затем военных отправляют в войска, участвующие в спецоперации. В Госдуме в свою очередь говорили, что подготовка мобилизованных займет не меньше двух месяцев.

В Минобороны накануне отметили, что подготовка проходит «с повышенной интенсивностью». Во время нее каждый военнослужащий израсходует не менее 600 боевых патронов и пять гранат, сообщили в ведомстве.

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Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин, Виктория Полякова Виктория Полякова
мобилизация подготовка Дмитрий Песков Кремль Военная операция на Украине
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