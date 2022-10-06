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В Госдуме назвали сроки подготовки мобилизованных

Член комитета Думы по обороне Гурулев: подготовка мобилизованных займет минимум два месяца
На создание новых соединений и частей уйдет не менее двух месяцев, сказал депутат Андрей Гурулев. Если «нормально все просчитать», то Россия за это время сможет «закрыть тему с Украиной»
Фото: Аркадий Будницкий / EPA / ТАСС
Фото: Аркадий Будницкий / EPA / ТАСС

Подготовка призванных по частичной мобилизации займет не меньше двух месяцев, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев в эфире «Соловьев LIVE».

«Надо создать новые соединения и части, скорее всего — объединения. На это уйдет время. <...> С учетом формирования и перемещения пройдет не менее двух месяцев, и к этому надо быть готовыми», — сказал он.

В течение этого времени российским военным, которые уже находятся в зоне спецоперации, придется держать «ту линию обороны, которая есть» и постараться нанести ВСУ «максимальный урон», работать «по критически важным объектам», добавил Гурулев.

«У нас как раз два месяца есть. За два месяца мы можем полностью с Украиной тему закрыть, — считает депутат. — И с промышленностью, и с жизнедеятельностью, и со всеми остальными вопросами. <...> Но для этого надо нормально все просчитать».

Частичная мобилизация проходит в России с 21 сентября, планируется призвать 300 тыс. человек. Некоторые регионы (Брянская область, Орловская область, Алтайский край и другие) уже завершили призыв.

И президент, и министр обороны подчеркивали, что перед отправкой в зону боевых действий все мобилизованные обязательно пройдут подготовку, слаживание. Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в день объявления мобилизации сказал, что подготовка бойцов займет больше месяца. «Они попадут после того, как будет принято решение, что да, эти люди, эти подразделения боеготовы», — заверил сенатор.

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