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Минобороны заявило о «повышенной интенсивности» обучения мобилизованных

Минобороны: обучение мобилизованных проходит с повышенной интенсивностью
За время подготовки каждый военнослужащий израсходует не менее 600 боевых патронов и пяти гранат, указало Министерство. После одиночной подготовки мобилизованных обучают в составе подразделений
Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости

Курс обучения мобилизованных проходит «с повышенной интенсивностью», заявили в Минобороны. За время подготовки каждый военнослужащий израсходует не менее 600 боевых патронов и пять гранат.

После одиночной подготовки солдат продолжают обучать в составе подразделений. На этом этапе предусмотрены огневые упражнения и сдача зачетов «с использованием всей необходимой номенклатуры боеприпасов», добавили в ведомстве.

Президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу 20 октября посетили полигон в Рязанской области. Шойгу доложил главе государства о том, как мобилизованные проходят подготовку и боевое слаживание. Путин проверил практические занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке и посетил стрелковый комплекс. Это его первый визит на полигон, где готовят призванных по мобилизации.

В телеграм-канале Минобороны сообщается о ходе обучения на полигоне Песочное под Костромой. Мобилизованных готовят «с учетом особенностей проведения специальной военной операции» на Украине, отмечает Министерство. Подготовка направлена на развитие способности «самостоятельно принимать оптимальные решения в зависимости от сложившейся ситуации», мобилизованных обучают специалисты и офицеры с боевым опытом.

Частичная мобилизация в России идет с 21 сентября, всего планируется призвать 300 тыс. человек. Путин и Шойгу заверяли, что перед отправкой в зону боевых действий призванные по мобилизации пройдут подготовку — член комитета Госдумы Андрей Гурулев оценивал ее сроки примерно в два месяца.

Путин 14 октября заявил, что 16 тыс. мобилизованных уже выполняют боевые задачи. По словам президента, 222 тыс. человек на тот момент находились «в так называемых частях-формированиях», первичная подготовка в которых занимает от пяти до десяти дней. После этого военнослужащие поступают в боевые части, где их обучают еще 5–15 дней. Следующий этап — в войсках, принимающих участие в боевых действиях, там проходит дополнительное слаживание.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
частичная мобилизация боевая подготовка
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