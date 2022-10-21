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Bloomberg узнал, что США хотят проверить Маска после его слов об Украине

Bloomberg: администрация США может проверить бизнес Маска на соответствие нацбезопасности
По информации Bloomberg, американских чиновников насторожили высказывания Маска по теме конфликта на Украине и угроза отключить там спутниковую связь Starlink
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Win McNamee / Getty Images)

В администрации президента США Джо Байдена обсуждают, нужно ли проверить бизнес Илона Маска на соответствие требованиям национальной безопасности, сообщили источники Bloomberg.

Проверка может коснуться в том числе сделки по покупке Twitter, однако в первую очередь речь идет о работе компании Starlink, предоставляющей спутниковую связь. Как пишет Bloomberg, чиновникам не понравились угроза Маска отключить спутниковую связь на Украине и его «все более дружественная позиция» по отношению к России.

По словам источников, обсуждение пока находится в начальной стадии. Чиновники и представители разведки изучают возможные инструменты, которые позволили бы властям проверить бизнес Маска, пишет агентство.

В частности, сделка с Twitter может вызвать вопросы из-за участия в ней иностранных инвесторов — саудовского принца аль-Валида бен Талала и криптобиржи Binance китайского происхождения. В свою очередь, Starlink попадает под требования по соответствию национальной безопасности, поскольку служит резервным каналом связи в США в случае чрезвычайных ситуаций.

Маск на запрос агентства не ответил, однако прокомментировал в «Твиттере» одного из читателей Bloomberg, который выложил статью с подписью: «Это будет истерика, если правительство запретит Маску переплачивать за Twitter». В частности, бизнесмен ответил: «💯 🤣».

С начала октября Маск опубликовал в «Твиттере» ряд постов, касающихся спецоперации России на Украине. В частности, он заявил, что конфликт с наибольшей вероятностью завершится тем, что Крым останется российским, в новых регионах пройдут повторные референдумы под наблюдением ООН, а Украина возьмет обязательство соблюдать нейтралитет. В Киеве эти заявления раскритиковал: в частности, экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник в нецензурной форме посоветовал бизнесмену «отвалить».

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Кроме того, как писал CNN, компания SpaceX попросила Пентагон взять оплату обслуживания спутниковой сети Starlink на себя, заявив, что сама больше делать это не может. Однако позже Маск все же пообещал продолжить предоставлять услуги Украине бесплатно и отозвал запрос к американскому Минобороны.

Между тем в Кремле предложения Маска по мирному урегулированию конфликта оценили позитивно. Однако, как отметил пресс-секретарь президента России, все подобные размышления «разбиваются о такие решения, как решение [президента Украины Владимира] Зеленского о невозможности переговоров с [президентом России Владимиром] Путиным».

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Виктория Полякова Виктория Полякова
Илон Маск проверка Украина Starlink США Военная операция на Украине
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