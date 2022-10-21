Маск заявил, что следующий президент России не будет расположен к Западу

Так предприниматель ответил на вопрос, что будет в случае отстранения Владимира Путина от власти. «Кремль — это не Олимпиада для славных парней», — указал Маск

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Американский бизнесмен, глава Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что не следует надеяться на то, что следующий президент России будет более расположен к Западу. Об этом он написал в «Твиттере».

Так, на вопрос пользователя о том, что по мнению бизнесмена будет в случае ухода Владимира Путина от власти, Маск заявил: «Те, кто хочет сместить Путина, ошибочно полагают, что тот, кто его заменит, будет более склонен к миру и западной философии, но я думаю, что это маловероятно: Кремль — это не Олимпиада для славных парней».

Владимир Путин избирался на пост президента России уже четыре раза. Последний раз он был избран в мае 2018 года с рекордными 76,69% голосов. Полномочия главы государства истекут в 2024 году. Согласно поправкам в Конституцию 2020 года, Путин сможет претендовать на еще один президентский срок.

С начала месяца Маск уже несколько раз высказывался относительно событий на Украине и в России. В начале октября он предположил, что военные действия завершатся тем, что Крым останется частью России, а в занятых ею регионах повторно пройдут референдумы под контролем ООН. После этого он несколько раз говорил о риске третьей мировой войны и призывал искать компромисс в конфликте.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл слова Маска «констатацией реальности». В то же время украинские власти его позицию раскритиковали.

Отношения России и Запада резко ухудшились после начала военной операции на Украине. Путин еще до это обвинял западные страны в нарушении договоренностей с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, который был вынужден покинуть страну в 2014 году. После начала СВО российский президент говорил, в частности, что западные страны используют конфликт как «спасательный круг», который позволяет им «свалить собственные просчеты на других, в данном случае на Россию». В то же время он пообещал использовать все средства для защиты России.