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Премьер Италии предупредил о «победе Путина» из-за разногласий в ЕС

Bloomberg: премьер Италии Марио Драги предупредил о «победе Путина» из-за разногласий в ЕС
Несмотря на рецессию, именно ЕС сегодня «финансирует» Владимира Путина, который «хочет расколоть» Европу, предупредил Драги. Он вскоре уйдет со своего поста — на выборах в парламент победила коалиция «Братья Италии»
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Премьер-министр Италии Марио Драги, который вскоре должен оставить свой пост, предупредил лидеров стран Евросоюза о «победе» президента России Владимира Путина, если страны ЕС не продемонстрируют единство, сообщает Bloomberg.

«Он заявил, что экономика блока находится в состоянии рецессии, которая отмечается фрагментацией рынка, что имеет негативное воздействие на единство ЕС», — говорится в сообщении агентства, которое ссылается на источники, ознакомленные с выступлением премьера.

По мнению Драги, именно Евросоюз сегодня «финансирует» Путина, который «хочет расколоть» Европу. Итальянский премьер указал, что, если ЕС не продемонстрирует единства, «Путин победит».

Коалиция во главе с «Братьями Италии» Джорджи Мелони в конце сентября выиграла парламентские выборы в стране. Кроме указанной партии (набрала 26,2%) в нее входят правые «Лига» экс-премьера Маттео Сальвини и «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони (получили 8,9 и 8% соответственно). Всего коалиция набрала более 43% голосов, что обеспечило ей большинство как в нижней, так и в верхней палате парламента. После победы президент Италии Сержо Маттарелла должен поручить Мелони сформировать правительство, и она станет первой женщиной-премьером в истории страны.

Инфляция в европейских странах резко выросла после начала российской военной спецоперации на Украине и введенных ответных санкций. Из-за проблем с поставками зерна, удобрений и энергоносителей цены на них кратно выросли. В некоторых странах Европы из-за резкого роста цен на газ и, как следствие, на электроэнергию сократилось производство на заводах, многие из них оказались на грани закрытия.

В итоге страны Евросоюза пришли к «политическому соглашению» о добровольном снижении потребления газа на 15% до конца марта 2023 года по сравнению со средним показателем за последние пять лет. Они также начали заниматься диверсификацией поставок: в Италии, Германии, Франции уже заявили, что этой зимой смогут справиться без крупнейшего поставщика — России.

Тем не менее 5 октября «Газпром» договорился с Италией о возобновлении поставок газа, которые были прекращены из-за проблем в регулятивных изменениях в Австрии и последовавшего запрета на транзит.

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