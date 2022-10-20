Лидер выигравшей выборы в Италии коалиции обещала держаться ЕС и НАТО

Италия не станет слабым звеном Запада при новом правительстве и будет держаться ЕС и НАТО, заявила она. Коалиция с партией Мелони победила на парламентских выборах в сентябре, политик может стать следующим премьером Италии

Италия не будет слабым звеном Запада при новом правительстве и сохранит приверженность европейским ценностям и принципам НАТО. Об этом заявила лидер ультраправой партии «Братья Италии» Джорджа Мелони, передает газета Financial Times со ссылкой на ее заявление.

«Италия полностью и с высоко поднятой головой является частью Европы и НАТО. <…> Любой, кто не согласен с этим краеугольным камнем, не может быть частью правительства — даже если это означает отказ от формирования правительства», — сказала политик. Она заверила, что с новым правительством Италия «не будет слабым звеном» западного альянса и «ненадежной нацией».

Заявление Мелони прозвучало после того, как бывший премьер-министр страны, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони заявил, что восстановил связи с президентом России Владимиром Путиным, которого знал как «мирного и разумного человека». «Путин на мой день рождения прислал мне 20 бутылок водки и очень трогательное письмо. Я ответил ему бутылками «Ламбруско» и таким же трогательным письмом», — говорил политик.

После этого лидер оппозиционной Демократической партии Энрико Летта заявил, что слова Берлускони подрывают доверие к будущему правительству. «Любое правительство, которое рождается сегодня в Европе, должно выбрать, быть ли ему с Путиным или с Украиной и Европейским союзом», — сказал он. Лидер «Движения 5 звезд», экс-премьер Джузеппе Конте посчитал, что слова Берлускони навредили имиджу страны.

Коалиция во главе с партией Мелони в конце сентября выиграла парламентские выборы. Кроме «Братьев Италии» (набрала 26,2%) в нее входят правые «Лига» экс-премьера Маттео Сальвини и «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони (получили по 8,9 и 8% соответственно). Всего коалиция получила более 43% голосов, что обеспечило ей большинство как в нижней, так и в верхней палате парламента. После победы президент Италии Сержио Матарелла должен поручить Мелони сформировать правительство, она может стать первой женщиной-премьером в истории страны. Местные СМИ, включая Fanpage пишут, что Матарелла поручит Мелони сформировать кабинет министров в ближайшие дни, и, при отсутствии разногласий по его составу, правительство приступит к работе в конце октября.