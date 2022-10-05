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«Газпром» договорился с Италией и возобновил поставки газа через Австрию

«Газпром» и Eni нашли решение и возобновили поставки газа в Италию через Австрию
Российская газовая монополия смогла договориться с Австрией о возобновлении поставок газа в Италию. Поставки были прекращены 1 октября, в компании объясняли это отказом Австрии разрешить транзит газа из-за изменений в законах
«Газпром» GAZP ₽208,08 -1,25% Купить
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

«Газпром» договорился с Австрией о возобновлении транспортировки газа в Италию, сообщила компания. Поставки топлива в эту страну были прекращены 1 октября из-за запрета на транзит топлива через Австрию, связанного с регулятивными изменениями.

«Газпрому» совместно с итальянскими покупателями удалось найти решение по формату взаимодействия в условиях регулятивных изменений, произошедших в Австрии в конце сентября», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram газовой монополии.

Австрийский оператор сообщил, что готов подтверждать «транспортные номинации ООО «Газпром экспорт», это позволяет восстановить поставки, пояснили в «Газпроме».

Итальянская Eni сообщила о «нулевых» поставках газа от «Газпрома»
Бизнес
Фото:Alessandro Bianchi / Reuters

О проблемах с поставками итальянская Eni сообщила 1 октября, когда «Газпром» уведомил ее о том, что не может подтвердить запрошенные объемы газа. «Газпром» тогда сообщал РБК, что будет работать над решением проблемы совместно с итальянскими коллегами. Не подтверждала газовая монополия заявки Италии ни второго, ни третьего, ни четвертого октября. Глава Eni Колаудио Дескальци говорил, что российский газ закрывает сейчас 9–10% от того, что нужно Италии, а для того, чтобы не испытывать нехватку топлива зимой, страна нуждается в 20 млн кубометров российского газа в сутки.

Итальянские хранилища газа были заполнены на 90% в середине сентября, говорил ранее Дескальци. По его словам, это позволит Риму «пережить» грядущую зиму, если она будет мягкой.

В то же время, по его словам, итальянские власти активно работают над замещением российского газа, чтобы к 2024–2025 годам полностью от него отказаться. В 2023–2024 годах страна планирует заместить до 80% от объемов, которые сейчас получает от России.

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