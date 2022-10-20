В Херсоне произошли взрывы

Под обстрел попала переправа через реку Днепр, есть раненые и погибшие, пишут «Известия». По данным госагентств, ВСУ нанесли 12 ракетных ударов по переправе, 11 ракет было сбито системой ПВО

В Херсоне раздались взрывы, сообщают RT со ссылкой на местные паблики и корреспондент «Известий».

Работает система ПВО. По данным телеканала, «прилеты» зафиксированы близ Антоновского моста — моста через реку Днепр, соединяющего поселок Антоновка и город Алешки.

«Известия» со ссылкой на очевидцев сообщают, что под обстрел попала гражданская переправа в городе. По предварительным данным, было шесть «прилетов», десять жителей получили ранения, есть погибшие. Многие автомобили загорелись.

ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы передают, что украинские военные нанесли 12 ракетных ударов по переправе. 11 ракет было сбито системой ПВО, уточняет ТАСС.

Ранее 20 октября Минобороны сообщило, что украинские военные «вклинились в оборону» российских войск близ села Суханово в Херсонской области, атака была отражена.

Глава временной администрации Владимир Сальдо объявил об эвакуации жителей правобережной части области на левый берег Днепра — туда перебрались уже около 15 тыс. человек.

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