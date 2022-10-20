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Минобороны сообщило об ударе по «вклинившимся в оборону» войскам Украины

Минобороны: российские военные ударили по объектам энергетики и управления на Украине
Россия нанесла удары по объектам энергетики и управления на Украине. Украинские войска «беспорядочно бежали» после прорыва обороны российских позиций в Херсонской области, сообщили в министерстве. В регионе объявлена эвакуация
Фото: Александр Ратушняк / Reuters
Фото: Александр Ратушняк / Reuters

Украинские войска попытались прорвать обороняющиеся российские войска в направлении Новая Каменка и Червоный Яр, ВСУ задействовали до трех батальонов на узком участке фронта, в том числе один танковый. Об этом сообщило Минобороны России.

Близ села Суханово в Херсонской области ВСУ «вклинились в оборону» российских войск, министерство сообщает, что отбить атаку удалось после введения в бой танкового резерва и «засадных действий».

«Противнику было нанесено значительное поражение, в результате которого украинские подразделения беспорядочно бежали. Положение по переднему краю обороны полностью восстановлено», — сообщили в Минобороны России.

За сутки на этом направлении погибли более 200 военных Украины, 14 танков, 16 бронемашин и семь автомобилей, отчитались в министерстве. В качестве трофеев захватили два танка и одну БМП, 18 украинских военных пленены.

Украинские военные также пытались форсировать реку Жеребец на территории ЛНР и ДНР, российские войска сосредоточенным огнем отбросили их на исходные позиции. Кроме того, российские войска продолжили наносить удары оружием большой дальности по объектам энергетики и управления на Украине, все назначенные цели были поражены, говорится в сообщении российского Минобороны.

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В ситуации с Херсоном сложилась непростая ситуация, возможны «самые непростые решения», рассказал командующий группировкой в зоне спецоперации на Украине Сергей Суровикин. Он пояснил: «Мы будем исходить из необходимости максимального сохранения жизней мирного населения и наших военнослужащих. Это является для нас приоритетом».

Накануне, 19 октября, президент Владимир Путин ввел в Херсонской области военное положение. Аналогичный режим действует также в Запорожской области, ЛНР и ДНР.

Жители четырех областных муниципалитетов с правого берега Днепра эвакуируются, это «тяжелое, но верное решение», говорил глава администрации региона Владимир Сальдо. Его заместитель Кирилл Стремоусов 13 октября заверил, что «никакой эвакуации в Херсонской области нет и быть не может», 19 октября сообщил, что «добровольная эвакуация жителей правобережной части Херсонской области продолжается». Стремоусов 20 октября сообщил, что «линии фронтов неприкосновенны».


 

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