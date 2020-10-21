Матвиенко заявила о цинизме «Норникеля» и его безразличии к Отечеству

Валентина Матвиенко упрекнула «Норникель» в том, что тот на протяжении многих лет «арендовал бесплатно и город Норильск», в результате чего «город-сад» превратился в трущобы

Валентина Матвиенко (Фото: council.gov.ru)

Компания «Норникель» несет ответственность за превращение Норильска в «трущобы» и не может считаться «социально ответственной», заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Я не призываю к совести, там сплошной цинизм и абсолютное безразличие к отечеству, где они живут, зарабатывают огромные деньги и где живут люди в некомфортных условиях, которые им зарабатывают эти миллиарды», — заявила Матвиенко (цитата по ТАСС) в ходе обсуждения итогов проведенного в Норильске выездного совещания комитетов Совфеда.

Председатель верхней палаты российского парламента упрекнула «Норникель» в том, что тот на протяжении многих лет «арендовал бесплатно и город Норильск», в результате чего «город-сад» превратился в трущобы с с абсолютно изношенной городской инфраструктурой, сетями, водоканалом, дорогами и жильем.

«Для них построить школу, два детских сада — это чашка кофе, это два раза им в ресторан сходить, извините меня [...] Школы устаревшие морально, без спортивных сооружений. Не обеспечить рабочих детскими садами! Боятся из списков «Форбс» вылететь? Не вылетят и даже не подвинутся ниже», — заявила Матвиенко, пообещав, что дальше мириться с таким положением дел власти не будут.

Матвиенко, в частности, указала на необходимость предложить акционерам «Норникеля» оплатить три четверти стоимости программы реновации ветхого и аварийного жилья в Норильске и 70% стоимости модернизации водоканала и сетей.