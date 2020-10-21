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Песков после утилизации ИВЛ в США назвал способ включить их в розетку

Ранее агентство по ЧС США сообщило об утилизации 45 аппаратов ИВЛ, отправленных Россией. За несколько месяцев до этого ведомство заявило, что поставленная техника не использовалась из-за разницы в напряжении электросетей
Аппарат ИВЛ &laquo;Авента-М&raquo;
Аппарат ИВЛ «Авента-М» (Фото: Павел Львов / РИА Новости)

В Кремле не увидели проблемы в не подходящих для американской электросети аппаратах для искусственной вентиляции легких. Об этом завил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает агентство «Интерфакс».

«Рассуждения насчет того, что они были не под то напряжение, условные. Существуют трансформаторы, стабилизаторы напряжения. С этим нет никаких проблем», — пояснил он.

В США утилизировали более 40 поставленных из России аппаратов ИВЛ
Общество
<p>Аппарат ИВЛ &laquo;Авента-М&raquo;</p>

Песков также исключил возможность поставки в США неисправных ИВЛ. По его словам, если какие-то аппараты и вышли из строя, в этом нет вины российской стороны. Пресс-секретарь пояснил, что любые приборы иногда нуждаются в ремонте.

Он также напомнил, что главной задачей России было оказать помощь другому государству в критический момент. «А что американские коллеги решили с этим сделать, это уже не наш вопрос», — добавил он.

В «Ростехе» заявили о вере в разум после данных об аппаратах ИВЛ в США
Общество
Аппарат ИВЛ &laquo;Авента-М&raquo;

Ранее агентство по чрезвычайным ситуациям в США (FEMA) сообщило, что утилизировало 45 аппаратов ИВЛ, которые ранее были поставлены из России в качестве поддержки при борьбе с пандемией коронавируса.

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При этом несколькими месяцами ранее агентство сообщило, что аппараты так и не использовались американскими медиками из-за разницы в напряжении электрических сетей (в США оно составляет 110 вольт, в России — 220 вольт) и отсутствия специальных адаптеров в клиниках. С тех пор российские ИВЛ находись на специальных складах в Нью-Йорке и Нью-Джерси.

МИД сообщил об оплате отправленного в США груза медтехники
Политика
Аппарат искусственной вентиляции легких

О поставке в США партии аппаратов ИВЛ «Авента-М» президент России Владимир Путин договорился со своим американским коллегой Дональдом Трампом в конце марта 2020 года в ходе телефонного разговора. При этом принимающая сторона оплатила лишь половину поставленных аппаратов, еще 50% профинансировал Российский фонд прямых инвестиций.

Позднее в Москве и Санкт-Петербурге, где использовались аналогичные приборы, произошли пожары, в результате которых погибли несколько человек. Тогда Росздравнадзор приостановил использование «Авента-М» и отозвал оборудование. После этого американские штаты, получившие российские аппараты, решили отказаться от их использования.

Автор
Екатерина Митрохина
Дмитрий Песков США коронавирус
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В «Ростехе» заявили о вере в разум после данных об аппаратах ИВЛ в США
Общество
В США утилизировали более 40 поставленных из России аппаратов ИВЛ
Общество
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