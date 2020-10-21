Песков после утилизации ИВЛ в США назвал способ включить их в розетку
В Кремле не увидели проблемы в не подходящих для американской электросети аппаратах для искусственной вентиляции легких. Об этом завил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает агентство «Интерфакс».
«Рассуждения насчет того, что они были не под то напряжение, условные. Существуют трансформаторы, стабилизаторы напряжения. С этим нет никаких проблем», — пояснил он.
Песков также исключил возможность поставки в США неисправных ИВЛ. По его словам, если какие-то аппараты и вышли из строя, в этом нет вины российской стороны. Пресс-секретарь пояснил, что любые приборы иногда нуждаются в ремонте.
Он также напомнил, что главной задачей России было оказать помощь другому государству в критический момент. «А что американские коллеги решили с этим сделать, это уже не наш вопрос», — добавил он.