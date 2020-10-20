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В «Ростехе» заявили о вере в разум после данных об аппаратах ИВЛ в США

В США сообщили об утилизации более 40 аппаратов ИВЛ, поставленных из России в рамках гуманитарной помощи. Производитель этих аппаратов заявил, что не получал официального подтверждения и «верит в разум» американских властей
Аппарат ИВЛ &laquo;Авента-М&raquo;
Аппарат ИВЛ «Авента-М» (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

В российском производителе аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — концерн «Радиоэлектронные технологии» — заявили, что «далеки от мысли», что в США могли утилизировать дорогостоящее и востребованное во время пандемии COVID-19 оборудование. Комментарий компании РБК передала пресс-служба «Ростеха».

20 октября представитель Агентства по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) сообщил об утилизации 45 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые Россия поставила весной, сообщил BuzzFeed.

«Мы не видели никаких официальных документов на этот счет. Есть публикации в определенных СМИ, но вряд ли они могут восприниматься как источник официальной и заслуживающей доверия информации. Мы верим в разум и далеки от мысли, что американские чиновники могли так поступить с дорогостоящим оборудованием, которое востребовано сегодня во многих странах мира в условиях пандемии», — прокомментировали в КРЭТ.

В США утилизировали более 40 поставленных из России аппаратов ИВЛ
Общество
<p>Аппарат ИВЛ &laquo;Авента-М&raquo;</p>

В FEMA заявили, что аппараты ИВЛ, «по сути, выброшены на помойку». В мае агентство сообщало, что российские аппараты не использовались из-за разницы в напряжении в электрических сетях: специальных адаптеров в больницах не оказалось. Оборудование доставили на склады в Нью-Йорке и Нью-Джерси на случай, если ситуация с коронавирусом в этих штатах ухудшится.

Россия поставила в США партию аппаратов ИВЛ «Авента-М» в апреле в рамках гуманитарной помощи. В Госдепе сообщили, что Вашингтон купил у Москвы технику и средства защиты. В российском МИДе позже уточнили, что половину груза оплатил Российский фонд прямых инвестиций, другую — США.

В мае в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, в которых использовались аппараты «Авента-М», произошли пожары, несколько человек погибли. После этого американские штаты, в которые было поставлено российское оборудование, вернули их FEMA.

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Росздравнадзор в свою очередь приостановил использование аппаратов «Авента-М» и отозвал оборудование на проверку. В итоге ведомство не нашло прямой связи аппаратов с пожарами и вновь разрешило их использовать.

По информации BuzzFeed, поставкой российских аппаратов оказались недовольны демократы в конгрессе США. Те упрекнули Белый дом в получении оборудования от компании, находящейся под американскими санкциями.

КРЭТ попал под ограничения в 2014 году. Граждане и организации США не могут проводить c концерном никаких транзакций, если Минфин США не выдаст особое разрешение.

Авторы
Виктория Полякова, Иван Ткачёв
коронавирус утилизация
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Росздравнадзор разрешил аппараты ИВЛ после пожаров в больницах
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Производитель отозвал ИВЛ «Авента-М» для проверок после пожаров
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