В «Ростехе» заявили о вере в разум после данных об аппаратах ИВЛ в США

В США сообщили об утилизации более 40 аппаратов ИВЛ, поставленных из России в рамках гуманитарной помощи. Производитель этих аппаратов заявил, что не получал официального подтверждения и «верит в разум» американских властей

Аппарат ИВЛ «Авента-М» (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

В российском производителе аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — концерн «Радиоэлектронные технологии» — заявили, что «далеки от мысли», что в США могли утилизировать дорогостоящее и востребованное во время пандемии COVID-19 оборудование. Комментарий компании РБК передала пресс-служба «Ростеха».

20 октября представитель Агентства по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) сообщил об утилизации 45 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые Россия поставила весной, сообщил BuzzFeed.

«Мы не видели никаких официальных документов на этот счет. Есть публикации в определенных СМИ, но вряд ли они могут восприниматься как источник официальной и заслуживающей доверия информации. Мы верим в разум и далеки от мысли, что американские чиновники могли так поступить с дорогостоящим оборудованием, которое востребовано сегодня во многих странах мира в условиях пандемии», — прокомментировали в КРЭТ.

В FEMA заявили, что аппараты ИВЛ, «по сути, выброшены на помойку». В мае агентство сообщало, что российские аппараты не использовались из-за разницы в напряжении в электрических сетях: специальных адаптеров в больницах не оказалось. Оборудование доставили на склады в Нью-Йорке и Нью-Джерси на случай, если ситуация с коронавирусом в этих штатах ухудшится.