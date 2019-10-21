Помпео заявил о готовности Трампа к боевым действиям против Турции

Помпео заявил о готовности Трампа к боевым действиям против Турции

Американский президент готов «при необходимости» применить военную силу против Анкары на фоне турецкой операции в Сирии, заявил госсекретарь. Какие конкретно действия могут к этому привести, он не уточнил

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Президент Дональд Трамп готов к применению военной силы против Турции «в случае необходимости», заявил в интервью CNBC госсекретарь Майк Помпео.

«Мы предпочитаем мир войне. Но в случае события, при котором понадобятся военные действия, <...> президент Трамп полностью готов их предпринять», — сказал он.

При этом Помпео отказался конкретно указать, какие именно действия Анкары приведут к военному ответу со стороны США. Он пояснил, что не хочет мешать «президентскому решению о том, взять ли на себя грандиозное обязательство использовать американскую военную мощь».

9 октября Турция начала военную операцию «Источник свободы» против курдских сил на северо-востоке Сирии, которых считает террористами. США — союзники курдов — начали вывод своих войск из региона, однако осудили действия Анкары и ввели против нее экономические санкции. Против проведения операции также выступили страны ЕС.