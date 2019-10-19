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Операция Турции в Сирии ,  
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Эрдоган поставил курдам ультиматум и пригрозил «сносить головы»
Турецкий лидер напомнил, что для того, чтобы курды покинули зону безопасности, остается все меньше времени. В противном случае турецкие военные продолжат свою операцию и «снесут террористам головы»

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что если договоренность, достигнутая между Анкарой и Вашингтоном, не будет выполнена, турецкая армия возобновит свою операцию на северо-востоке Сирии. Такое заявление Эрдоган сделал в субботу, сообщает турецкий телеканал NTV.

Президент напомнил, что, согласно договоренности, в течение 120 часов террористы (так Анкара называет курдские «Отряды народной самообороны», которых США считают союзниками в борьбе против запрещенного в России «Исламского государства». — РБК) обязаны покинуть зону безопасности.

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«Сегодня второй день [с момента вступления в силу договоренностей]. Во вторник вечером срок заканчивается», — сказал турецкий лидер. «Если договоренность не будет выполнена, по истечении 120 часов мы продолжим операцию и продолжим сносить террористам головы», — сказал Эрдоган.

Чуть ранее похожее заявление сделал министр обороны Турции Хулуси Акар. «Мы приостановили операцию на пять дней. За это время террористы должны уйти из зоны безопасности. Если этого не произойдет, мы продолжим операцию», — сказал Акар, слова которого приводит Reuters. «Наши приготовления закончены. С необходимым приказом наши солдаты будут готовы идти куда угодно», — предупредил он.

К договоренности о приостановке военной операции Турции в Сирии Эрдоган и вице-президент США Майкл Пенс договорились в четверг, 17 октября. Предполагается, что после ухода курдов от сирийско-турецкой границы на 30 км Анкара без боя войдет на территорию и установить зону безопасности.

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По данным Reuters, во время переговоров турецкие чиновники пожаловались на свои потери из-за операции. На это Пенс ответил, что многие члены американское делегации — ветераны, и рассказал о своем сыне, который тоже был военным. После этого вице-президент Вице-президент выразил соболезнования семьям погибших турков. Это помогло снизить напряжение между сторонами, отмечало агентство.

Авторы: Мария Бондаренко, Артём Губенко
Теги: Реджеп Тайип Эрдоган, курды, ультиматум
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