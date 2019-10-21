В Госдуме предложили штрафовать иностранные СМИ за нарушение дня тишины

Госдума разработала поправки о наказании для иностранных СМИ за нарушение избирательного законодательства. Зарубежным изданиям грозит штраф в размере 4% от годового оборота или 2,3–3,5 млн руб.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Депутаты Госдумы подготовили поправки в законодательство, которые предполагают штраф для иностранных СМИ в размере 4% от оборота или 2,3–3,5 млн руб. за нарушение дня тишины во время выборов в России. Об этом «Известиям» сообщил первый зампред фракции «Единая Россия», член совета Госдумы Адальби Шхагошев.

Соответствующую поправку предлагается внести в ст. 5.11 КоАП (проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лицами, которым участие в ее проведении запрещено федеральным законом).

По словам депутата, еще одно изменение касается закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», куда предлагается добавить понятие «иностранные СМИ». В эту категорию попадут издания, зарегистрированные за границей. Поправка должна регулировать их деятельность во время избирательной кампании.

Сейчас за нарушение ст. 5.11 КоАП предусмотрен штраф для граждан в размере 1–1,5 тыс. руб., для должностных лиц — 2–3 тыс. руб., а для юридических — 20–30 тыс. руб.