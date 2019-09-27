Deutsche Welle отвергла обвинения Госдумы о вмешательстве в дела России

Телерадиовещательная компания Deutsche Welle заявила, что не вмешивалась во внутренние дела России и рассчитывает, что российские власти не будут препятствовать свободной работе их сотрудников. Заявление председателя Совета по телерадиовещанию DW Карла Юстена, опубликовано на сайте компании.

«Мы надеемся, что свободный обмен информацией имеет первостепенное значение и, что Deutsche Welle сможет работать беспрепятственно», — сказал Юстен.

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