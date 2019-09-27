Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации за экстремизм

Думская комиссия считает, что Deutsche Welle нарушила несколько российских законов в публикациях о митингах и блогере, осужденном за твит про детей силовиков. Он добавил, что парламентарии изучают и ряд сообщений других СМИ

Василий Пискарев (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Комиссия Госдумы по делам о вмешательстве в дела России попросит МИД рассмотреть вопрос о лишении Deutsche Welle (DW) аккредитации, сообщил глава комиссии Василий Пискарев, сообщается на сайте Думы.

В комиссии считают, что DW нарушила ряд российских законов, опубликовав в Twitter «призывы принять участие в несанкционированных акциях», и утверждают, что мнение депутатов подтверждено лингвистической экспертизой. В самом издании ранее пояснили, что приводили цитаты организаторов акций протеста, а не призывали выходить на митинги.

По словам Пискарева, DW нарушила законы о митингах, информации и информационных технологиях, а также о гарантиях избирательных прав — последний запрещает иностранным юрлицам вести предвыборную агитацию.

Кроме того, глава комиссии увидел признаки оправдания экстремизма в материалах DW о блогере, который был осужден после поста о детях сотрудников правоохранительных органов. По словам Пискарева, Deutsche Welle фактически не признает его преступником. «Есть признаки оправдания экстремизма», — сказал Пискарев.