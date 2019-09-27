Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации за экстремизм

Комиссия Госдумы по делам о вмешательстве в дела России попросит МИД рассмотреть вопрос о лишении Deutsche Welle (DW) аккредитации, сообщил глава комиссии Василий Пискарев, сообщается на сайте Думы.
В комиссии считают, что DW нарушила ряд российских законов, опубликовав в Twitter «призывы принять участие в несанкционированных акциях», и утверждают, что мнение депутатов подтверждено лингвистической экспертизой. В самом издании ранее пояснили, что приводили цитаты организаторов акций протеста, а не призывали выходить на митинги.
По словам Пискарева, DW нарушила законы о митингах, информации и информационных технологиях, а также о гарантиях избирательных прав — последний запрещает иностранным юрлицам вести предвыборную агитацию.
Кроме того, глава комиссии увидел признаки оправдания экстремизма в материалах DW о блогере, который был осужден после поста о детях сотрудников правоохранительных органов. По словам Пискарева, Deutsche Welle фактически не признает его преступником. «Есть признаки оправдания экстремизма», — сказал Пискарев.
Суд 3 сентября приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии. Его обвинили в разжигании ненависти после поста в Twitter, в котором он писал о судьбе детей силовиков, которые участвовали в разгоне несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы. Блогер подтвердил, что опубликовал пост, но вину в преступлении не признал.