В Думе обвинили в нарушении закона Deutsche Welle и грозят признать ее иностранным агентом, а также проверяют деятельность «Медузы», Русской службы Би-би-си и Facebook. РБК разбирался, каковы могут быть последствия для СМИ

Фото: Oliver Berg / DPA / ТАСС

Недавно созданная думская комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обвинила немецкую телерадиокомпанию Deutsche Welle («Немецкая волна», DW) в размещении призывов принять участие в несанкционированных акциях в Москве и в нарушении ряда российских законов.

Комиссия установила нарушение изданием законов «О митингах», «Об информации» и закона «Об основных гарантиях избирательных прав граждан», который запрещает иностранным юридическим лицам проводить предвыборную агитацию и распространять агитационные материалы. Также комиссия установила нарушение антиэкстремистского законодательства в нескольких публикациях вещателя, в частности о Северном Кавказе.

Deutsche Welle настаивает, что не вмешивалась во внутренние дела России, и рассчитывает, что местные власти обеспечат свободную работу ее сотрудникам на территории страны, следует из сообщения компании.

Конфликт вокруг «Немецкой волны» начался в конце августа, когда МИД усмотрел в ее публикациях «прямой призыв в адрес жителей Москвы к участию в несанкционированных массовых акциях» и расценил это как попытку вмешательства во внутренние дела России.

О попытках иностранного вмешательства в российские выборы заявили и в Совфеде, а в Думе создали комиссию по расследованию подобных случаев. Представители Deutsche Welle отказались от участия в работе комиссии.

Гендиректор DW Петер Лимбург, комментируя обвинения, заявил, что издание не вмешивается во внутренние дела России и не собирается этого делать, а обвинение в нарушении российских законов совершенно абсурдно.

«Мы много раз давали понять, что мы не вовлечены во внутренние дела России и не будем этого делать в будущем. Мы никогда не призывали к демонстрациям через Twitter, но просто цитировали сообщения организаторов», — приводит пресс-служба DW слова ее гендиректора. Лимбург подчеркнул, что DW «является независимым общественным вещателем и не будет подвергаться шантажу».

Что может грозить DW

Комиссия направит материалы расследования в Генпрокуратуру, ФСБ, МВД и Роскомнадзор для принятия соответствующих мер, в том числе привлечения компании к административной ответственности за нарушение избирательного законодательства и законодательства о противодействии экстремизму, а также в МИД для принятия решения о дальнейшей аккредитации DW, заявил глава комиссии Василий Пискарев.

Он также намерен направить материалы в Минюст для включения DW в реестр СМИ-иноагентов.

В Роскомнадзор пока не поступали материалы из думской комиссии в отношении Deutsche Welle, заявил РБК представитель ведомства Вадим Ампелонский. «Как только мы получим официальный отчет, мы проведем анализ выявленных комиссией нарушений и тогда будем решать, принимать или нет какие-то действия в отношении издания», — заметил он.

Материалы в отношении указанной организации в Минюст России не поступали, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Сайт Deutsche Welle не зарегистрирован в России в качестве средства массовой информации, обратил внимание собеседник РБК, близкий к правительству. Поэтому в случае обнаружения экстремистской информации на нем решение в первую очередь должна принимать Генпрокуратура, уточнил он.

Кого еще это может коснуться

Комиссия продолжает изучать деятельность и других СМИ, среди которых издания «Настоящее время», «Медуза», Русская служба Би-би-си, «МБХ Медиа» и «Радио Свобода». О дальнейших решениях говорить пока рано, отметил Пискарев.

Комиссия проверяет корпорации Google и Facebook на предмет возможного вмешательства в российские выборы и направит вопросы руководству этих корпораций.

Главред «МБХ Медиа» Вероника Куцылло в разговоре с РБК назвала эти действия нелепой инициативой. «Как я понимаю, комиссия Госдумы собирается проверять иностранные СМИ на предмет какого-то вмешательства, что уже само по себе звучит смешно, но по отношению к нам еще смешнее, потому что «МБХ Медиа» не является иностранным СМИ. У нас российская редакция, наш портал принадлежит российскому гражданину, находимся мы в России. Поэтому мы не будем предпринимать никаких мер: мы не нарушаем никаких законов, будем работать как работали и ждать, что Дума все же одумается», — отметила Куцылло.

Главный редактор российского «Радио Свобода» Евгения Назарец заявила, что готова будет комментировать случившееся только по итогам расследования. В пресс-службе Русской службы Би-би-си также отказались комментировать ситуацию с парламентским расследованием.

Источник РБК в МИД Германии отметил, что обвинения комитета Госдумы в основном относятся к Twitter-сообщению, опубликованному на канале Deutsche Welle, в котором был процитирован слоган демонстрантов «Москва, выходи». Это было интерпретировано как свидетельство вмешательства во внутренние дела. «На наш взгляд, принцип свободы прессы формирует хребет демократического общества. Тот факт, что репортажи с критической оценкой на вещи появляются в международных и российских СМИ — проявление свободы слова, а не вмешательство во внутренние дела», — сказал собеседник РБК в МИД Германии. Он уверил, что Федеральное правительство Германии никак не влияет на освещение Deutsche Welle российских событий.

Как появились СМИ-иноагенты

В ноябре 2017 года Владимир Путин подписал закон, позволяющий Минюсту признать иноагентом любое СМИ, получающее финансирование из-за рубежа, под которым могут подразумеваться в том числе средства от иностранных граждан.

Необходимость принятия этого закона власти объяснили ответом на действия Минюста США, обязавшего обслуживающие телеканал RT America компании зарегистрироваться в качестве иностранных агентов.

В законе сказано, что к СМИ-иноагентам будут применяться те же требования, что и к некоммерческим организациям, признанным иноагентами и работающим в России. Речь идет о дополнительной финансовой отчетности и маркировке материалов с пометкой «иноагент». В начале 2018 года Госдума поддержала поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые ввели наказание для нарушителей закона о СМИ, имеющих статус иноагента. В частности, речь идет о нарушении порядка регистрации СМИ-иноагентов. За грубое нарушение поправок предусмотрены штрафы до 5 млн руб.

На сайте Минюста перечислены девять СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Это «Голос Америки», «Радио Свободная Европа / Радио Свобода (РСЕ/РС)» и другие российские проекты этой организации — «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии», «Сибирь.Реалии», «IdeLРеалии», телеканал «Настоящее время», татаро-башкирская служба «Радио Свобода» (Azatliq Radiosi) и проект «Фактограф».