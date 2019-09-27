Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 64,42 (+0,13) Quote, 12:39
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 70,32 (-0,07) Quote, 12:39
Адвокат заявил о выходе из СИЗО обвиняемого в госизмене ученого Общество, 22:09 Акции китайских компаний рухнули из-за угрозы ухода с бирж США Экономика, 21:43 «Барыс» одержал четвертую победу подряд в КХЛ Спорт, 21:39 Глава подмосковной Истры Андрей Вихарев решил уволиться Политика, 21:37 Российская прыгунья Мария Ласицкене вышла в финал чемпионата мира Спорт, 21:21 Лавров и Помпео обсудили восемь тем во время встречи на Генассамблее ООН Политика, 20:51 Кремль ответил на заявление Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР Политика, 20:50 В МИД обвинили следствие по крушению МН17 в подгонке данных под ответ Политика, 20:43 ФИФА опровергла фальсификации при выборе лучшего футболиста мира Спорт, 20:43 Дума попросила устроить помехи «Немецкой волне» Политика, 20:40 Суд вынес приговор сотруднику ядерного центра в Сарове за майнинг Общество, 20:28 Бывший игрок «Зенита» Халк получил чемпионскую футболку клуба Спорт, 20:16 Саакашвили заявил о плане Путина воссоздать СССР к 2024 году Политика, 20:14 В Рязани убили 91-летнего ветерана ВОВ и его жену Общество, 20:02
Политика ,  
0 
Дума попросила устроить помехи «Немецкой волне» Чем грозит вещателю недовольство российских депутатов
В Думе обвинили в нарушении закона Deutsche Welle и грозят признать ее иностранным агентом, а также проверяют деятельность «Медузы», Русской службы Би-би-си и Facebook. РБК разбирался, каковы могут быть последствия для СМИ
Фото: Oliver Berg / DPA / ТАСС

Недавно созданная думская комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обвинила немецкую телерадиокомпанию Deutsche Welle («Немецкая волна», DW) в размещении призывов принять участие в несанкционированных акциях в Москве и в нарушении ряда российских законов.

Комиссия установила нарушение изданием законов «О митингах», «Об информации» и закона «Об основных гарантиях избирательных прав граждан», который запрещает иностранным юридическим лицам проводить предвыборную агитацию и распространять агитационные материалы. Также комиссия установила нарушение антиэкстремистского законодательства в нескольких публикациях вещателя, в частности о Северном Кавказе.

Deutsche Welle настаивает, что не вмешивалась во внутренние дела России, и рассчитывает, что местные власти обеспечат свободную работу ее сотрудникам на территории страны, следует из сообщения компании.

Конфликт вокруг «Немецкой волны» начался в конце августа, когда МИД усмотрел в ее публикациях «прямой призыв в адрес жителей Москвы к участию в несанкционированных массовых акциях» и расценил это как попытку вмешательства во внутренние дела России.

О попытках иностранного вмешательства в российские выборы заявили и в Совфеде, а в Думе создали комиссию по расследованию подобных случаев. Представители Deutsche Welle отказались от участия в работе комиссии.

Гендиректор DW Петер Лимбург, комментируя обвинения, заявил, что издание не вмешивается во внутренние дела России и не собирается этого делать, а обвинение в нарушении российских законов совершенно абсурдно.

«Мы много раз давали понять, что мы не вовлечены во внутренние дела России и не будем этого делать в будущем. Мы никогда не призывали к демонстрациям через Twitter, но просто цитировали сообщения организаторов», — приводит пресс-служба DW слова ее гендиректора. Лимбург подчеркнул, что DW «является независимым общественным вещателем и не будет подвергаться шантажу».

Что может грозить DW

Комиссия направит материалы расследования в Генпрокуратуру, ФСБ, МВД и Роскомнадзор для принятия соответствующих мер, в том числе привлечения компании к административной ответственности за нарушение избирательного законодательства и законодательства о противодействии экстремизму, а также в МИД для принятия решения о дальнейшей аккредитации DW, заявил глава комиссии Василий Пискарев.

Он также намерен направить материалы в Минюст для включения DW в реестр СМИ-иноагентов.

В Роскомнадзор пока не поступали материалы из думской комиссии в отношении Deutsche Welle, заявил РБК представитель ведомства Вадим Ампелонский. «Как только мы получим официальный отчет, мы проведем анализ выявленных комиссией нарушений и тогда будем решать, принимать или нет какие-то действия в отношении издания», — заметил он.

Материалы в отношении указанной организации в Минюст России не поступали, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Сайт Deutsche Welle не зарегистрирован в России в качестве средства массовой информации, обратил внимание собеседник РБК, близкий к правительству. Поэтому в случае обнаружения экстремистской информации на нем решение в первую очередь должна принимать Генпрокуратура, уточнил он.

Кого еще это может коснуться

Комиссия продолжает изучать деятельность и других СМИ, среди которых издания «Настоящее время», «Медуза», Русская служба Би-би-си, «МБХ Медиа» и «Радио Свобода». О дальнейших решениях говорить пока рано, отметил Пискарев.

Комиссия проверяет корпорации Google и Facebook на предмет возможного вмешательства в российские выборы и направит вопросы руководству этих корпораций.

Главред «МБХ Медиа» Вероника Куцылло в разговоре с РБК назвала эти действия нелепой инициативой. «Как я понимаю, комиссия Госдумы собирается проверять иностранные СМИ на предмет какого-то вмешательства, что уже само по себе звучит смешно, но по отношению к нам еще смешнее, потому что «МБХ Медиа» не является иностранным СМИ. У нас российская редакция, наш портал принадлежит российскому гражданину, находимся мы в России. Поэтому мы не будем предпринимать никаких мер: мы не нарушаем никаких законов, будем работать как работали и ждать, что Дума все же одумается», — отметила Куцылло.

Главный редактор российского «Радио Свобода» Евгения Назарец заявила, что готова будет комментировать случившееся только по итогам расследования. В пресс-службе Русской службы Би-би-си также отказались комментировать ситуацию с парламентским расследованием.

Источник РБК в МИД Германии отметил, что обвинения комитета Госдумы в основном относятся к Twitter-сообщению, опубликованному на канале Deutsche Welle, в котором был процитирован слоган демонстрантов «Москва, выходи». Это было интерпретировано как свидетельство вмешательства во внутренние дела. «На наш взгляд, принцип свободы прессы формирует хребет демократического общества. Тот факт, что репортажи с критической оценкой на вещи появляются в международных и российских СМИ — проявление свободы слова, а не вмешательство во внутренние дела», — сказал собеседник РБК в МИД Германии. Он уверил, что Федеральное правительство Германии никак не влияет на освещение Deutsche Welle российских событий.

Как появились СМИ-иноагенты

В ноябре 2017 года Владимир Путин подписал закон, позволяющий Минюсту признать иноагентом любое СМИ, получающее финансирование из-за рубежа, под которым могут подразумеваться в том числе средства от иностранных граждан.

Необходимость принятия этого закона власти объяснили ответом на действия Минюста США, обязавшего обслуживающие телеканал RT America компании зарегистрироваться в качестве иностранных агентов.

В законе сказано, что к СМИ-иноагентам будут применяться те же требования, что и к некоммерческим организациям, признанным иноагентами и работающим в России. Речь идет о дополнительной финансовой отчетности и маркировке материалов с пометкой «иноагент». В начале 2018 года Госдума поддержала поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые ввели наказание для нарушителей закона о СМИ, имеющих статус иноагента. В частности, речь идет о нарушении порядка регистрации СМИ-иноагентов. За грубое нарушение поправок предусмотрены штрафы до 5 млн руб.

На сайте Минюста перечислены девять СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Это «Голос Америки», «Радио Свободная Европа / Радио Свобода (РСЕ/РС)» и другие российские проекты этой организации — «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии», «Сибирь.Реалии», «IdeLРеалии», телеканал «Настоящее время», татаро-башкирская служба «Радио Свобода» (Azatliq Radiosi) и проект «Фактограф».

Авторы: Елизавета Антонова, Мария Коломыченко, Евгений Пудовкин
При участии: Любовь Порываева
Теги: Deutsche Welle, Госдума, Пискарев, акции протеста, СМИ
Материалы по теме
Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации за экстремизм
Технологии и медиа
В Госдуме назвали Deutsche Welle способ избежать претензий Генпрокуратуры
Политика
Deutsche Welle ответила на угрозу отзыва аккредитации в России
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter