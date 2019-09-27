Госдума проверит тексты «Медузы» и Би-би-си на нарушение законов

Комиссия Госдумы по расследованию зарубежного вмешательства в дела России изучит публикации нескольких СМИ для проверки нарушений российского законодательства. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

По словам председателя комиссии Василия Пискарева («Единая Россия»), речь в том числе идет о «Медузе», Русской службе Би-би-си, «Радио Свобода», «Настоящем времени» и «МБХ медиа». Говорить о дальнейших решениях в отношении этих СМИ «пока рано», отметил он.

Кроме того, Пискарев сообщил, что комиссия попросит российский МИД рассмотреть вопрос о лишении Deutsche Welle (DW) аккредитации. Депутаты установили, что издание нарушило несколько российских законов — в частности, в материалах об осужденном за призыв к насилию над детьми силовиков блогере Владиславе Синице DW якобы оправдывает его экстремизм. В самом издании обвинения Госдумы ранее называли абсурдными.

Комиссия по расследованию вмешательства во внутренние дела России была создана в Госдуме в августе на фоне протестов в Москве из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Российский МИД тогда заявил, что DW и американское посольство «призывали» выходить на одну из несогласованных акций в Москве.