Госдума обвинила «Медузу» и Би-би-си в нарушении законов о выборах

Госдума обвинила «Медузу» и Би-би-си в нарушении законов о выборах

Василий Пискарев, председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, сообщил, что комиссия выявила нарушения закона на нескольких «иностранных медиа-ресурсах». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте нижней палаты парламента.

Пискарев сказал, что речь идет о таких СМИ как «Медуза», «Радио Свобода», «Настоящее время», «Русская служба Би-би-си», «МБХ-Медиа» и «Голос Америки». Он не уточнил, полный ли это список.

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