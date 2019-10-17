Политика , 17 окт, 19:19
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Госдума обвинила «Медузу» и Би-би-си в нарушении законов о выборах
Василий Пискарев, председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, сообщил, что комиссия выявила нарушения закона на нескольких «иностранных медиа-ресурсах». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте нижней палаты парламента.
Пискарев сказал, что речь идет о таких СМИ как «Медуза», «Радио Свобода», «Настоящее время», «Русская служба Би-би-си», «МБХ-Медиа» и «Голос Америки». Он не уточнил, полный ли это список.
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