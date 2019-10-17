Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 64,01 (-0,33) Quote, 15:52
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 70,9 (-0,15) Quote, 15:52
В Раде создали объединение по «возвращению» Кубани Политика, 20:04 В Петербурге из-за пожара из торгового центра вывели более 2 тыс. человек Общество, 20:01 Попадание шайбы в лицо и курьез в Китае. Самые яркие моменты КХЛ Спорт, 19:40 Асад пообещал противостоять агрессии Турции в Сирии Политика, 19:36 Как законы физики влияют на торможение автомобиля. Видео РБК и Cordiant, 19:32 Трамп предложил сенату кандидатуру нового посла США в России Политика, 19:29 Глава ФСБ предложил регламентировать использование дронов в России Политика, 19:25 Глава ОСК вспомнил шутку про верблюда из-за ситуации с импортозамещением Экономика, 19:24 В Москве в третий раз с начала октября образовались девятибалльные пробки Общество, 19:21 Госдума обвинила «Медузу» и Би-би-си в нарушении законов о выборах Политика, 19:19 Умер двукратный призер Олимпийских игр Андрей Смирнов Спорт, 19:12 ЕСПЧ обязал Украину заплатить уволенным по закону о люстрации чиновникам Политика, 19:04 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:03 СК возбудил дело об изнасиловании журналистки в Новгороде Общество, 18:59
Политика ,  
0 
Госдума обвинила «Медузу» и Би-би-си в нарушении законов о выборах

Василий Пискарев, председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, сообщил, что комиссия выявила нарушения закона на нескольких «иностранных медиа-ресурсах». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте нижней палаты парламента.

Пискарев сказал, что речь идет о таких СМИ как «Медуза», «Радио Свобода», «Настоящее время», «Русская служба Би-би-си», «МБХ-Медиа» и «Голос Америки». Он не уточнил, полный ли это список.

Политика
Дума попросила устроить помехи «Немецкой волне»

Материал дополняется

Автор: Артём Губенко
Теги: Госдума, СМИ, расследование
Задайте вопрос Максиму Орешкину
Министр ответит на самые популярные из них в онлайне на РБК
Отправить
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter