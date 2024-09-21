Reuters узнал о раздаче пейджеров членам «Хезболлы» за часы до взрывов

«Хезболла» продолжала раздавать своим членам пейджеры за несколько часов до взрывов, пишет агентство. По его данным, движение тщательно проверяло устройства, в том числе сигнализацией в аэропортах и сканерами

Ливанская «Хезболла» раздавала своим членам пейджеры за несколько часов до того, как они массово взорвались, сообщило Reuters со ссылкой на два источника в службе безопасности группировки.

По словам одного из источников, один из членов «Хезболлы» получил новый пейджер за день до того, как он взорвался, взрыв произошел, когда устройство еще находилось в коробке.

«Хезболла» с 2022 года проверяла пейджеры после того, как они прибывали в Ливан, передает агентство. Проверки производились и в аэропортах с целью убедиться, что на устройства не отреагирует сигнализация, сказали Reuters еще два источника.

Проверки производились не потому, что у группировки были подозрения относительно пейджеров: это было обычной процедурой для любого оборудования, пишет Reuters. Основной ее целью было обнаружение любых признаков наличия в устройствах взрывчатки или механизмов слежения.

Источники подтвердили, что в пейджерах была заложена взрывчатка PETN (пентаэритриттетранитрат) весом до трех граммов в каждом. Один из источников в службе безопасности отметил, что взрывчатку было очень сложно обнаружить «каким-либо устройством или сканером». Какими сканерами «Хезболла» проверяла пейджеры, он не уточнил.

Подрыв пейджеров, многие из которых принадлежали членам группировки «Хезболла», произошел 17 сентября. Ранены свыше 4 тыс. человек, жертвами стали по меньшей мере 32, включая детей. Это была только первая атака такого рода: при взрывах раций и другой техники в Ливане, которые произошли 18 сентября, погибли 25 человек и свыше 600 получили ранения.

Как писала The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, Израиль создалкак минимум три подставных фирмы для производства пейджеров, одна из них — BAC Consulting. По факту устройства производили офицеры израильской разведки.

В каждое было вмонтировано взрывчатое вещество весом 1–2 унции (28–56 г), его расположили рядом с батареей, также в пейджеры были встроены переключатели для дистанционной активации взрывчатки после получения сообщения, похожего на те, что обычно отправляет руководство «Хезболлы». Устройства были запрограммированы на то, чтобы издавать звуковой сигнал в течение нескольких секунд, перед тем как взорваться.

Израиль не брал ответственность за атаку. Лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла заявил 19 сентября, что еврейское государство, устроив взрывы техники в Ливане, «перешло все красные линии», его действия равносильны объявлению войны.