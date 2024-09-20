Тайвань исключил причастность к взрывам пейджеров в Ливане

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Тайвань никак не связан с массовым взрывом пейджеров в Ливане, заявил глава оборонного ведомства острова Гу Лисюн, передает «Международное радио Тайваня».

«Мы не имеем никакого отношения к этому. Не вовлекайте Тайвань в такие инциденты без причины», — сказал он.

На вопрос журналистов о том, взаимодействовал ли МИД со странами Ближнего Востока после инцидента, министр ответил, что ведомство отправило запросы в посольства для получения дополнительной информации. Он также допустил повышение уровня безопасности.

Как сообщили источники Reuters, пейджеры производила тайваньская компания Gold Apollo. В организации опровергли информацию, отметив, что устройства изготовила венгерская компания BAC Consulting Kft. Владелица компании Кристиана Розария Барсонь-Арчидиаконо опровергла обвинение. Она заявила, что ее компания не производит пейджеры, а является всего лишь посредником.

Пейджеры массово взорвались по всему Ливану 17 сентября. В результате пострадали 4 тыс. человек, десятки погибли. По данным Al-Hadath, около 500 членов «Хезболлы» потеряли зрение из-за взрывов.

Боевики возложили вину на Израиль и заявили, что Тель-Авив ожидает «тяжелая расплата» за атаку с пейджерами. На следующий день, 18 сентября, в Ливане также начали взрываться рации и другие устройства с электронными компонентами.