NYT узнала о создании Израилем фиктивных фирм для производства пейджеров

Израиль создал как минимум три подставные фирмы, стремясь скрыть, что пейджеры делали офицеры разведки, пишет NYT. Одной из этих компаний оказалась венгерская BAC Consulting. В ней заявили о непричастности ко взрывам

Главный офис компании BAC Consulting (Фото: Janos Kummer / Getty Images)

Израиль, планируя операцию со взрывами пейджеров в Ливане, заранее создал как минимум три подставные компании, стремясь скрыть настоящего производителя этих устройств. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на офицеров разведки, знакомых с ходом операции.

Одной из этих компаний была венгерская BAC Consulting, которая получила права на производство пейджеров под брендом тайваньской Gold Apollo, сказали изданию собеседники. В последней признали, что пейджеры выпускала именно BAC Consulting.

По словам источников NYT, де-факто производством пейджеров занималась израильская разведка — их делали ее офицеры.

Bloomberg писал, что по адресу, где зарегистрирована BAC Consulting в Будапеште, находится небольшой почтовый офис. Однако женщина из будапештского офиса рассказала, что единственным признаком присутствия BAC являются ежемесячные визиты представителя за корреспонденцией.

Здание в Париже, указанное в качестве адреса гендиректора BAC, оказалось казармой для французских жандармов. Власти заявляли, что компания «является торговым посредником без производственной или операционной площадки в Венгрии».

Владелица будапештской фирмы Кристиана Розария Барсонь-Арчидиаконо отвергла обвинения в адрес компании, также заявив, что та не производит пейджеры, а является посредником.

Глава Gold Apollo Сюй Чинг-Куан рассказал, что был озадачен, когда два года назад BAC запросила лицензию на производство AR-924. В тайваньском Минэкономики, в свою очередь, заявили об отсутствии данных, подтверждающих прямые поставки местной продукции в Ливан.

Органы безопасности Тайваня начали расследование после взрывов в Ливане. Проверку также инициировала японская Icom, сославшись на сообщения СМИ о взрывах ее продукции — об этом писала в том числе The Jerusalem Post.

17 сентября по всему Ливану взорвались пейджеры, принадлежащие членам «Хезболлы». Погибли более десяти человек, около 3 тыс. были ранены. На следующий день начали взрываться радиостанции, а также скутеры, автомобили с новейшей электроникой, ноутбуки. Погибли 20 человек, несколько сотен пострадали.

«Хезболла» возложила ответственность за массовые взрывы на Израиль и пообещала «справедливый ответ, откуда не ждали». Министр обороны Израиля Йоав Галант на фоне происходящего объявил о начале «новой фазы» войны на севере страны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позднее пообещал израильтянам обеспечить безопасное проживание в северных районах, которые регулярно подвергаются ударам «Хезболлы». Кабинет политической безопасности разрешил премьеру и министру обороны кампанию против ливанской группировки на севере Израиля.