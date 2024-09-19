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Палестино-израильский конфликт ,  
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NYT узнала о создании Израилем фиктивных фирм для производства пейджеров

NYT: Израиль заранее создал фиктивные фирмы для выпуска пейджеров со взрывчаткой
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Израиль создал как минимум три подставные фирмы, стремясь скрыть, что пейджеры делали офицеры разведки, пишет NYT. Одной из этих компаний оказалась венгерская BAC Consulting. В ней заявили о непричастности ко взрывам
Главный офис компании BAC Consulting
Главный офис компании BAC Consulting (Фото: Janos Kummer / Getty Images)

Израиль, планируя операцию со взрывами пейджеров в Ливане, заранее создал как минимум три подставные компании, стремясь скрыть настоящего производителя этих устройств. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на офицеров разведки, знакомых с ходом операции.

Одной из этих компаний была венгерская BAC Consulting, которая получила права на производство пейджеров под брендом тайваньской Gold Apollo, сказали изданию собеседники. В последней признали, что пейджеры выпускала именно BAC Consulting.

По словам источников NYT, де-факто производством пейджеров занималась израильская разведка — их делали ее офицеры.

Bloomberg писал, что по адресу, где зарегистрирована BAC Consulting в Будапеште, находится небольшой почтовый офис. Однако женщина из будапештского офиса рассказала, что единственным признаком присутствия BAC являются ежемесячные визиты представителя за корреспонденцией.

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Фото:Marton Monus / Reuters

Здание в Париже, указанное в качестве адреса гендиректора BAC, оказалось казармой для французских жандармов. Власти заявляли, что компания «является торговым посредником без производственной или операционной площадки в Венгрии».

Владелица будапештской фирмы Кристиана Розария Барсонь-Арчидиаконо отвергла обвинения в адрес компании, также заявив, что та не производит пейджеры, а является посредником.

Глава Gold Apollo Сюй Чинг-Куан рассказал, что был озадачен, когда два года назад BAC запросила лицензию на производство AR-924. В тайваньском Минэкономики, в свою очередь, заявили об отсутствии данных, подтверждающих прямые поставки местной продукции в Ливан.

Органы безопасности Тайваня начали расследование после взрывов в Ливане. Проверку также инициировала японская Icom, сославшись на сообщения СМИ о взрывах ее продукции — об этом писала в том числе The Jerusalem Post.

17 сентября по всему Ливану взорвались пейджеры, принадлежащие членам «Хезболлы». Погибли более десяти человек, около 3 тыс. были ранены. На следующий день начали взрываться радиостанции, а также скутеры, автомобили с новейшей электроникой, ноутбуки. Погибли 20 человек, несколько сотен пострадали.

«Хезболла» возложила ответственность за массовые взрывы на Израиль и пообещала «справедливый ответ, откуда не ждали». Министр обороны Израиля Йоав Галант на фоне происходящего объявил о начале «новой фазы» войны на севере страны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позднее пообещал израильтянам обеспечить безопасное проживание в северных районах, которые регулярно подвергаются ударам «Хезболлы». Кабинет политической безопасности разрешил премьеру и министру обороны кампанию против ливанской группировки на севере Израиля.

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
пейджер Хезболла Ливан Израиль фиктивные фирмы
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