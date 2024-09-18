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Палестино-израильский конфликт ,  
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NYT узнала о переключателях, установленных в пейджеры «Хезболлы»

NYT: пейджеры «Хезболлы» несколько раз звонили перед взрывом
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Газета пишет, что в пейджеры вставили взрывчатку весом около 50 г и переключатели, которые активировали ее при получении специального сообщения. Перед этим устройства несколько секунд издавали звуковой сигнал
Фото: Emilie Madi / Reuters
Фото: Emilie Madi / Reuters

В пейджеры, которые были взорваны в Ливане, были установлены взрывчатки небольшого веса и переключатели для их активации, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По данным газеты, в каждое устройство было имплантировано взрывчатое вещество весом 1–2 унции (28–56 г), его расположили рядом с батареей, также в пейджеры были встроены переключатели для дистанционной активации взрывчатки после получения сообщения, похожего на те, что обычно отправляет руководство «Хезболлы». Устройства были запрограммированы на то, чтобы издавать звуковой сигнал в течение нескольких секунд, перед тем как взорваться.

По последним данным, в результате теракта погибли девять человек (в «Хезболле» заявляют, что среди них были ребенок и два члена группировки). Ранения получили более 2,8 тыс. человек, 200 из них находятся в тяжелом состоянии.

«Хезболла» пообещала расплату Израилю за теракт с пейджерами
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Фото:Mohamed Azakir / Reuters

NYT пишет, что взорвались пейджеры тайваньской компании Gold Apollo, в основном это была модель AR924. Их переделали еще до поставки в Ливан.

Агентству Reuters в Gold Apollo опровергли информацию, что они выпустили пейджеры, — в компании сообщили, что устройства изготовила европейская фирма, имеющая право использовать бренд Gold Apollo. Источники рассказали Reuters, что пейджеры были завезены в Ливан в начале года. По словам нескольких из них, план со взрывом устройств прорабатывался много месяцев.

В «Хезболле» заявили, что та «продолжит свои операции сегодня, как и во все прошлые дни», подчеркнув, что эти действия «отделены от тяжелой расплаты, которую преступный враг должен ждать за свою бойню во вторник». Ранее группировка возложила ответственность за теракт на Израиль. Движение также пообещало продолжить поддерживать сектор Газа.

Sky News Arabia со ссылкой на источники сообщал, что израильская разведка «Моссад» получила доступ к пейджерам, которые предназначались «Хезболле», и поместила в них взрывчатое вещество PETN (пентаэритриттетранитрат), которое сдетонировало при нагревании аккумуляторов.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Ливан Хезболла пейджер теракт
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