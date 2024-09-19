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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Лидер «Хезболлы» счел атаку Израиля объявлением войны

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
После взрывов устройств связи в Ливане, многие из которых принадлежали членам «Хезболлы», лидер движения Насрулла заявил, что этими действиями Израиль объявил войну. ЦАХАЛ накануне начал переброску войск к северной границе
Фото: Hassan Hankir / Reuters
Фото: Hassan Hankir / Reuters

Израиль, устроив взрывы техники в Ливане, «перешел все красные линии», эти действия равносильны объявлению войны. Об этом заявил генеральный секретарь ливанского движения «Хезболла» Хасан Насрулла в телевизионном обращении, передает Press TV.

«Враг перешел все красные линии и все законы в этой атаке. Это масштабная террористическая атака, геноцид, бойня. <...> [Эти действия] являются военным преступлением, объявлением войны, как бы вы это не называли», — сказал он.

По словам Насруллы, что Израиль намеревался одним ударом убить 4 тыс. ливанцев, но многие взорвавшиеся пейджеры были неисправны, выключены или спрятаны. «То же самое повторилось и на второй день, с целью убить тысячи людей, имеющих при себе радиоустройства», — добавил лидер «Хезболлы».

Целью этой атаки, как указал Насрулла, было намерение «отговорить ливанское сопротивление от продолжения операций против Израиля в знак солидарности с палестинцами». «Я могу сказать вам с полной уверенностью, что эта атака нас не сломила и не сломает. Наоборот, она только усилит нашу решимость и решимость продолжать эту битву», — подчеркнул он.

Как отмечает «РИА Новости», во время телевизионного обращения Насруллы Израиль начал наносить массированные удары по Ливану. Корреспондент агентства сообщил, что израильские самолеты пролетели над Бейрутом на сверхнизкой высоте, жители города могли наблюдать их маневры.

В пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) позже сообщили, что удары наносятся «по целям террористической организации «Хезболла» в Ливане, чтобы подорвать ее потенциал и инфраструктуру». Как передает The Jerusalem Post, ВВС Израиля нанесли удары по объектам в Чихине, Тайибе, Бильде, Мейс-эль-Джебеле, Айтаруне и Кфаркеле. Вместе с тем, по данным источников газеты, крупное наземное вторжение в Ливан в настоящее время не планируется.

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Два дня назад, 17 сентября, по всему Ливану начали взрываться пейджеры и другие устройства. В результате взрывов свыше 4 тыс. человек пострадали, еще несколько десятков погибли. По данным Al-Hadath, около 500 членов «Хезболлы», чьи устройства, как считается, и подверглись атаке, потеряли зрение из-за взрывов.

«Хезболла» возложила ответственность за произошедшее на Израиль и пообещала «тяжелую расплату». В Израиле свою причастность ко взрывам официально не подтверждали. В то же время израильский министр обороны Йоав Галант на фоне происходящего объявил о «новой фазе» войне на севере страны и начал переброску войск к границе. Также с сегодняшнего дня по территории Ливана наносятся ракетные удары.

Axios называл целями Израиля при взрыве средств связи в Ливане «усиление паранойи и страха в рядах «Хезболлы», чтобы та изменила свою политику. «Цель состояла в том, чтобы убедить «Хезболлу», что в ее интересах разорвать отношения с ХАМАС и заключить отдельную сделку о прекращении боевых действий с Израилем независимо от прекращения огня в Газе», — отмечал источник издания.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Хезболла Израиль Ливан пейджер Хасан Насралла
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