На митинге против Никола Пашиняна в Ереване задержали 46 человек

На митинге против Пашиняна в Ереване задержали 46 человек

Митинги в стране продолжаются уже третий день из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Участники требуют отставки Никола Пашиняна. Он пообещал действовать против митингующих жестко, но согласно с законом

Фото: Vahram Baghdasaryan / Photolure / Reuters Фото: Vahram Baghdasaryan / Photolure / Reuters Фото: Stepan Poghosyan / Photolure / Reuters Фото: Vahram Baghdasaryan / Photolure / Reuters Фото: Vahram Baghdasaryan / Photolure / Reuters Фото: Stepan Poghosyan / Photolure / Reuters Фото: Vahram Baghdasaryan / Photolure / Reuters Фото: Hayk Baghdasaryan / Photolure / Reuters

На организованной оппозицией акции неповиновения в Ереване полиция задержала 46 человек, сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на представителя пресс-службы МВД Армении Зарзанда Габриеляна.

Митинг начался вечером 21 сентября из-за событий в Нагорном Карабахе. Протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна и открытия гуманитарного коридора, по которому люди из Карабаха смогут приехать в Армению, пишет News.am. Они скандировали «Никол — предатель».

Основные события происходили на площади Республики, на которой находится здание правительства страны. Также протестующие пытались блокировать некоторые улицы. В ходе митинга начались столкновения с полицией и задержания.

Пашинян предупредил, что власти будут действовать в отношении митингующих «жестко, но в соответствии с законами».

РБК направил запрос в полицию Армении.

В Нагорном Карабахе 19 сентября началась операция Азербайджана. На следующий день сторонами по предложению российских миротворцев было достигнуто соглашение о прекращении огня, которое также включало пункты о выводе армянской армии, расформировании и разоружении вооруженных сил республики, выводе военной техники и обсуждении с Баку вопросов реинтеграции региона, а также обеспечения прав и безопасности армян Карабаха.

Ереван не принимал участия в формировании соглашения, власти Армении заявляли, что их войск не было на территории Карабаха. Пашинян говорил, что Армению пытаются втянуть в военный конфликт с Азербайджаном, и обещал не предпринимать необдуманных действий.

21 сентября в городе Евлах между представителями НКР и Азербайджана состоялась первая встреча. На ней также присутствовал представитель российских миротворческих сил. Баку представил планы по реинтеграции региона, его положения опубликованы не были.



В этот же день в Армении отмечают День независимости. В обращении по этому случаю Пашинян заявил, что народ республики переживает трудные времена и испытывает «невыразимые физические и психологические страдания», но гражданам нужно пройти этот путь ради сохранения независимости и будущего страны.